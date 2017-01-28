لغو تحریم های ضدروسی تنها در صورت پیشرفت اجرای «پیمان مینسک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خارجه آلمان که اکنون در فرانسه به سر می برَد در اظهاراتی از توافق برلین و پاریس برای لغو تحریم های ضد روسی در صورت پیشرفت در فرایند صلح در شرق اوکراین سخن گفت.

«زیگما گابریل» وزیر خارجه آلمان که به تازگی به جای «فرانک والتر اشتان مایر» عهده دار این سِمت شده است، در کنفرانس خبری مشترک با «ژان مارک آیرو» همتای فرانسوی خود در پاریس در این باره گفت: ما در آلمان به مواضع شفافی درباره تحریم های وضع شده علیه روسیه رسیده ایم.

وزیر خارجه جدید آلمان در ادامه افزود: ما می خواهیم فرایند صلح بر اساس «پیمان مینسک» را به اجرا درآورده و این امر تنها راهی است که می توان بر اساس آن تحریم های کنونی علیه روسیه را لغو کرد.

«زیگما گابریل» در کنفرانس خبری مشترک با همتای فرانسوی خود تصریح کرد که «ژان مارک آیرو» وزیر خارجه فرانسه نیز بر توافق طرفین برای اتخاذ مواضع واحد و مستحکم در قبال این مسأله تأکید کرده است.

وی در ادامه تأکید که دو کشور فرانسه و آلمان گروه های کاری دوجانبه ای را به منظور بررسی مسائلی از قبیل اوکراین و روسیه تشکیل خواهند داد.

«زیگمار گابریل» وزیر امورخارجه آلمان که هنوز ۲۴ ساعت سِمت جدیدش نگذشته است، ساعاتی پیش به منظور دیدار با مقامات فرانسه وارد پاریس شده بود.

گابریل که از جمعه گذشته به عنوان جانشین «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان شده است همچنین قرار است روز چهارشنبه برای دیدار با همتای آمریکایی خود راهی واشنگتن شود.

لازم به ذکر است، سران گروه موسوم به «نرماندی» شامل کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان در ماه های گذشته در برلین پایتخت آلمان گردهم آمده و درباره اجرایی کردن «پیمان مینسک» و پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین به رایزنی پرداخته بودند.

گفتنی است، تا کنون اعضاء این گروه با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر «مینسک» پایتخت بلاروس به امضاء برساند. این توافق مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی است.

در این میان غرب روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می کند.