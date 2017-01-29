شماره جدید «سینما و ادبیات» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌نامه سینمای جهان این شماره ژان لوک گدار را انتخاب کرده و در دو بخش مجزا دوره‌­های کاری این کارگردان و فیلم‌های وی به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. گفتگوی مارگریت دوراس با گدار، سه پرسش درباره «شش بار دو» از ژیل دلوز، گفتگوی گاوین اسمیت با گدار، و... بخشی از مطالب این پرونده مفصل است.

فیلمبرداری در سینمای ایران موضوع بخش سینمای ایران این شماره مجله سینما و ادبیات است. همکاری و مشارکت کارگردان و فیلمبردار و تاثیر و نگاه یک فیلمبردار در شکل‌گیری و ساختار یک فیلم و زوایای دوربین و نگاه زیبایی شناسانه به موضوع فیلمبرداری را در میز گرد علیرضا زرین دست، ابراهیم حاتمی‌کیا، هومن بهمنش و جواد طوسی پی بگیرید.

طبقات اجتماعی در روایت ادبی و اینکه چه داستانی بدون طبقه نیست و شخصیت­‌های داستانی نمایندگان طبقات مختلف اجتماعی هستند و اینکه در هر دوره از تاریخ ادبیات ایران این طبقات چگونه در ادبیات ظهور و بروز یافته‌­اند، موضوع نشست پروین سلاجقه، شیوا ارسطویی، امین حسینیون و یادداشت‌های احمد اخوت، کورش اسدی، شاپور بهیان، منیرالدین بیروتی، محمد حسینی، ابوتراب خسروی، حسین سناپور، فرشته احمدی، شیوا مقانلو و ... است.

بررسی پیوندهای سینمای هند و ایران و چگونگی همکاری این دو سینما از دیرباز تا امروز به بهانه فیلم «سلام بمبئی» موضوع میزگرد فریدون جیرانی، التفات شکری آذر و مهران کاشانی و یادداشت شاهین شجری کهن است.

اما بخش هیروگلیف به موضوع بسیار بدیعی پرداخته و پیشگویی ادبیات در سر برآوردن ترامپ را از منظر رمان مورد تحلیل قرار داده است. آثاری مثل «اینجا از این خبرها نیست» سینکلر لوئیس، «آبشالوم آبشالوم» ویلیام فاکنر و «آدم فروش» پل بیتی از جمله آثاری هستند که در این پرونده مورد بررسی قرار گرفته‌­اند.

اما در این شماره مقاله‌ای از صالح حسینی به نام «آسیب شناسی نقد گزاری رمان بر مدار ترجمه» چاپ شده که اشاره‌­های دقیقی به «خشم و هیاهو» رمان بزرگ ویلیام فاکنر دارد که ایشان خود مترجم این اثر سترگ ادبی است. صالح حسینی جابجا و با جزئیاتی دقیق به شرح ترجمه این رمان می‌­پردازد و اینکه در ترجمه اثری اینچنین چه نکاتی را باید مدنظر داشت تا بتوان به جوهره معنایی پشت داستان نقبی زد و به روح اثر و شخصیت‌های داستانی نزدیک شد.

کتاب «بوطیقای گسست سینمای اصغر فرهادی» اثری به تازگی منتشر شده از مازیار اسلامی است و «سینما و ادبیات» پرونده­ای در بخش کتاب خود به این موضوع اختصاص داده است. در مقدمه گفتگو با مازیار اسلامی آمده: «مازیار اسلامی در این کتاب به شکلی مبسوط سینمای اصغر فرهادی، زمینه و زمانه فیلم­‌های او، و سبک و روایت آنها را تحلیل کرده است.»

سینما و رمان ترجمه درخشانی از عبداله کوثری، گفتگوی حسن میرعابدینی و محمدرضا گودرزی از دیگر بخشهای خواندنی این مجله است.

شماره‌های ۵۷ و ۵۸ مجله سینما و ادبیات (ویژه دی و بهمن ۹۵) با بهای ۹۰۰۰ تومان منتشر شده و روی دکه رفته است.