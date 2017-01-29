افتتاح و کلنگ زنی ۱۷پروژه آب وفاضلاب شهری استان در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی لدنی‌نژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه ها در هفت شهرستان استان قرار دارند.

وی بیان کرد: مجموع اعتبار هزینه شده و پیش بینی شده برای افتتاح و کلنگ زنی این تعداد پروژه را بیش از ۱۶ میلیارد تومان است.

لدنی نژاد گفت: این پروژه‌ها شامل افتتاح و کلنگ زنی توسعه شبکه فاضلاب، اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب، حفر و تجهیز چاه، احداث مخزن و افتتاح تصفیه خانه می‌باشند.

مدیرعامل شرکت اب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد افزود: شهرهای دهدشت و یاسوج به ترتیب با ۵ و ۴ پروژه دارای بیشترین تعداد پروژه افتتاحی هستند.

وی از کلنگ‌زنی پروژه اصلاح شبکه توزیع آب شهر یاسوج، افتتاح فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب دوگنبدان و افتتاح خط انتقال آب شهر سوق به عنوان مهم‌ترین این پروژه ها خبرداد.

لدنی نژاد افزود: این پروژه‌ها با حضور مسئولان استانی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در ایام دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی خواهند شد.