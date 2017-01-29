کتاب «غزل قرن» در کرمانشاه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش غزل سرایان کرمانشاه شامگاه یکشنبه با حضور مسئولان و شاعران برجسته غزلسرا در تالار انتظار برگزار و در این همایش از کتاب «غزل قرن» رونمایی شد.

کتاب «غزل قرن» مجموعه ای از آثار شاعران غزلسرای کرمانشاهی است که توسط پیمان سلیمانی و بابک دولتی جمع آوری شده است.

این کتاب شامل آثار هنرمندانی چون ابوالقاسم لاهوتی، وحدت کرمانشاهی، معینی کرمانشاهی و استاد بهزاد کرمانشاهی است.

این اثر مرجع غزلیات غزلسرایان از صد سال پیش تا به امروز است و جمع آوری این مجموعه شعری یک سال و نیم به طول انجامید.