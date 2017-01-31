زنگ انقلاب نوای بیداری و دشمن شناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز سه شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب در سالن ورزشی ۲۲ بهمن قزوین گفت: با ورود امام به میهن اسلامی بساط ظلم و ستم برچیده شد و ملت ما به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دست یافت.

استاندار تصریح کرد: ملت ایران به برکت انقلاب اسلامی از زیر ظلم رژیم وابسته شاه نجات یافت و در سایه رهبری امام راحل و هدایت بنیانگذاری جمهوری اسلامی و روحانیت آگاه توانست راه خود را بدرستی شناخته و در مسیر ارزشها گام بردارد.

همتی یادآورشد: سالهاست برای صیانت از دستاوردهای انقلاب با سختی های فراوان تلاش می کنیم و با نثارخون بهترین جوانان و اندیشمندان خود در مقابل ستمکران جهانی ایستاده ایم تا از حق خود دفاع کنیم.

وی بیان کرد: دشمنی استکبار با نظام اسلامی ما هرگز تمامی ندارد و اخیرا رئیس جمهور جدید آمریکا نیز خوی درندگی خود را نشان داده و نیت پلید خود در مقابله با جمهوری اسلامی رااشکار کرده که باید هشویار و آماده باشیم و از حقوق خود دفاع کنیم.

استاندار اضافه کرد: دستاوردهای انقلاب موجب ترس و نگرانی دشمنان شده لذا با حفظ وحدت همه باید در مسیر انقلاب باشیم و پشت سر رهبری از نظام دفاع کنیم.

همتی یادآورشد: در عرصه های علمی و فنآوری توانسته ایم به موفقیت های ارزشمندی برسیم و امروز با اقتدار در همه صحنه ها می درخشیم.

همتی گفت: امروز ایران اسلامی در دنیا سربلند است و دولت نیز با تدبیر و عقلانیت و همدلی و همگرایی با سایر قوا در عرصه های داخلی و بین المللی در حال دفاع از حقوق ملت و دستاوردهای جمهوری اسلامی است.

در ادامه از کتاب عملکرد آموزش و پرورش استان قزوین در دولت تدبیر و امید رونمایی شد.

