۶ عنوان فیلم روی پرده رفت/ دوبار اکران ویژه «سدمعبر»

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که شیراز اوج سرمای زمستانی را پشت سر گذاشت و آخر هفته زیرصفری را تجربه می کرد سینماهای نمایش دهنده آثار سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با استقبال تماشاگران ۲ روز پرمخاطب را پشت سر گذاشت.

جمعه در ادامه برنامه های اکران فیلم های سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در شیراز که میزبان این رویداد سینمایی کشور است تماشاگران شیرازی پیش از نمایش فیلم های روز دوم جشنواره که از ساعت 15 در سینما سعدی و تالار حافظ کلید زده شدند 30 ثانیه به مناسبت درگذشت حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون ایران ادای احترام کردند.

درحالیکه در سینما سعدی ناهماهنگی هایی روی داد که نمایش یکی دو فیلم را با مشکل روبه رو ساخت از بعد از ظهر جمعه که دومین روز جشنواره شانزدهم آغاز شد نمایش فیلم «سد معبر» به خاطر حضور بازیگرانی مانند باران کوثری و نوید محمدزاده استقبال از جشنواره را موجب شد به حدی که دو نوبت اکران فوق العاده را در پی داشت.

پس از این که نوبت اکران ساعت ۲۱ «سد معبر» به کارگردانی محسن قرایی در سینما سعدی شد تماشاگرانی که موفق به دیدن این اثر نشدند برگزارکنندگان شانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز را به این واداشت که در نوبت های ساعت ۱۳ و ۲۳ جمعه اقدام به پخش دوباره این فیلم کنند.

«رگ خواب» در مسیر «بوتیک»

این درحالیست که جمعه با اکران فیلم «رگ خواب» در دو نوبت ساعت ۱۷ تالار حافظ و ۱۹ سینما سعدی تماشاگران بار دیگر نشان دادند در انتظار آنچه پیشتر در «بوتیک» و «آرایش غلیظ» از حمید نعمت الله دیده بودند به سینماهای جشنواره در شیراز آمدند تا شاید خاطره این فیلم ها را زنده سازند.

بهنام یکی از تماشاگران این فیلم در پایان اکران این فیلم در تالار حافظ در گفت و گو با خبرنگار مهر آن را برآورنده انتظارات تماشاگرانی که خاطره «بوتیک» و «آرایش غلیظ» را دیده اند ندانسته و می گوید: برای من آنچه در فیلم های گذشته نعمت الله دیده بودم کمتر مشاهده کردم و فقط آنچه بیشتر من را جذب فیلم کرد که تا پایان آنرا دنبال کنم بازی درخشان لیلا حاتمی بود.

از سویی یکی دیگر از تماشاگرانی که در تالار حافظ به دیدن فیلم های جشنواره فیلم فجر شیراز نشسته و از چهره های تئاتری است با اشاره به اینکه «سد معبر» و «تابستان داغ» را دیده دومی را بهتر از «سد معبر» ارزیابی می کند و می افزاید: هر دو این فیلم ها دارای یک اتفاق مشترک یعنی مشابهت با آثار اصغر فرهادی هستند.

الگوبرداری صرف از سینمای فرهادی/حاتمی از کادر بیرون نمی زند

او معتقد است که موجی از آثار سینمایی راه افتاده که الگوبرداری از آثار فرهادی است درحالیکه آثار این سینماگر اسکاری در پرداخت به جزئیات از موفقیت بالایی برخوردار است.

فرهادی که در کسوت کارگردانی و بازیگری تئاتر در شیراز فعالیت می کند بازی باران کوثری را در فیلم «سد معبر» پسندیده و آنرا کم نظیر می داند.

گرچه در شانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز سینمای اهالی رسانه به شیوه دوره های گذشته که همراه با نشست های نقد و بررسی با حضور فیلمسازان رونق می یافت هنوز سر و شکل نیافته و تالار حافظ محلی برای گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر به ویژه سینمادوستان به شمار می رود چهره های ادبی و هنری در خصوص فیلم ها اظهارات متفاوتی دارند.

لیلا برزگر که از چهره های ادبی و نویسندگان کودک و نوجوان استان شناخته می شود پس از دیدن فیلم «رگ خواب» آنرا اثری خوب ارزیابی کرده و عنوان می کند: گرچه این فیلم به واقعیت ها نزدیک نیست و رماتیک بازی داشت اما در داشتن خرده داستان ها نسبت به سینمای دارای ویژگی است.

او ادامه می دهد: فیلمساز در «رگ خواب» شخصیت ها را خوب شناخته و پرداخته است.

طوفان در تهران؛«ایتالیا ایتالیا» در شیراز

این نویسنده شیرازی بازی لیلا حاتمی را همراه با تیزهوشی دانسته و می افزاید: بازی حاتمی همواره با تیزهوشی ها و ظرافت هایی همراه است که در این فیلم نیز به شیوه ایست که از کادر بیرون نمی زند. زیرا او بازیگر باهوشی است. این درحالیست که فضاهای این فیلم با دقت انتخاب شده و به داستان یاری رسانده است.

وی به سکانس طوفان ۱۲۰ کیلومتری سال جاری در تهران در «رگ خواب» اشاره می کند و می گوید: کارگردان با انتخاب این موضوع شاید می خواهد طوفانی که قدرت طبیعت را حکایت می کند در زندگی امروز به رخ بکشد.

درسا اکبرپور نوجوان علاقه مند به سینما هم که به دیدن فیلم «رگ خواب» نشسته و به نظر می رسد رضایتی از این فیلم نداشته می گوید: خیلی از دیدن چنین فیلم هایی لذت نمی برم زیرا علاقه مند به مسایلی این چنینی نیستم و ترجیح می دهم در این فضا قرار نگیرم.

او که «سوفی و دیوانه» را هم در تالار حافظ شیراز دیده عنوان می کند: اگر بخواهم جمع بندی از این فیلم کنم در کل اثر خوبی نبود اما لحظات ظریفی داشت که در عین حال ضعیف بود.

این علاقه مند سینمای ایران نمره فیلم های یادشده را از ۱۰ به ترتیب برای «رگ خواب» ۸ و «سوفی و دیوانه» ۴ می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه شانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز که تا ۲۱ بهمن ماه جاری ادامه دارد، شنبه ۱۶ بهمن فیلم های «تقصیر من نیست»، «شماره ۱۷ سهیلا» و «ایتالیا ایتالیا» در سینما سعدی و تالار حافظ فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به روی پرده می روند.