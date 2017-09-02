«سد معبر» به جشنواره جهانی بوسان راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «سد معبر» در اولین حضور بین المللی خود به بخش مسابقه بیست و دومین جشنواره جهانی بوسان کره جنوبی راه یافت که ریاست هیات داوران این دوره را الیور استون، کارگردان هالیوود بر عهده دارد.

«سدمعبر» که پخش بین المللی آن را محمد اطبایی بر عهده دارد، در بخش فیلمسازان آسیایی بیست و دومین جشنواره جهانی بوسان که از ۱۲ تا ۲۲ اکتبر برگزار می شود، به رقابت می پردازد. جشنواره جهانی بوسان از جشنواره‌ های A و معتبر آسیا و جهان تلقی می‌شود.

همچنین پوستر بین المللی این فیلم هم با طرحی از میثم میرزایی، همزمان با اولین حضور جهانی آن رونمایی شد.

حامد بهداد، باران کوثری، نادر فلاح، اکبر رحمتی، آوا شریفی، عرفان ناصری، مرتضی آقاحسینی، بهرام سروری نژاد، سجاد رحیمی، غلامعلی رضایی، حمید حاجی‌محمدزاده، فتح الله طاهری، مهدی میری، نگار عابدی، علیرضا کمالی، گیتی قاسمی، حسام محمودی، رونیکا نعمت الله و محسن کیایی در «سدمعبر» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«سدمعبر» داستان قاسم کارمند اداره سد معبر شهرداری را روایت می کند که در تلاش است وضعیت زندگی خود را بهبود ببخشد، اما در این راه با نرگس همسرش اختلاف نظر دارد.

اسامی کامل عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از کارگردان: محسن قرایی، تهیه کننده: بهمن کامیار، نویسنده: سعید روستایی، مدیر تولید: سجاد رحیمی، تدوین: سپیده عبدالوهاب، مدیر فیلمبرداری: مرتضی هدایی، مدیر صدابرداری: سعید بجنوردی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، طراح صحنه: حجت اشتری، طراح لباس: نگار نعمتی، طراح چهره پردازی: محمود دهقانی، موسیقی: رضا مرتضوی، مدیر برنامه‌ریزی: امین قوامی، منشی صحنه: حمیرا نعمت الله، دستیار اول کارگردان: کریم امینی، مدیر تدارکات: محمد ابراهیمی، مدیر تبلیغات: میثم میرزایی، تبلیغات مجازی: آریان امیرخان، سرمایه گذاران: بهمن کامیار، علی کرمانیان، سید محمد احمدی، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی. میثم محمدی.