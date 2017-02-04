امارات کشته شدن نظامی خود در تجاوز به یمن را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، امارات که از کشورهای اصلی شرکت کننده در تجاوز به یمن محسوب می شود روز شنبه کشته شدن یک نظامی خود در عملیات نظامی علیه یمن را تایید کرد.

بنا بر اعلام خبرگزاری رسمی امارات (وام)، فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی اماراتی طی مشارکت در آنچه «عملیات بازگرداندن امید» نامید، خبر داد.

در این بیانیه به زمان و مکان کشته شدن این نظامی اشاره ای نشده است. امارات در کنار عربستان سعودی یکی از کشورهای اصلی شرکت کننده در تجاوز به یمن است.

نظامیان عربستان و امارات تا کنون در تجاوز به یمن تلفات زیادی را از سوی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن متحمل شده اند.

لازم به ذکر است که رژیم سعودی نزدیک به دو سال است با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است. در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات سنگینی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.