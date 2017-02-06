۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

دیدار عوامل فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» با مردم

عوامل فیلم سینمایی «بیست ویک روز بعد» به کارگردانی محمدرضا خردمندان دوشنبه شب ۱۸ بهمن ماه در سینما فرهنگ و مجموعه اریکه ایرانیان با مردم دیدار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساره بیات، راستین عزیزپور، ارکین توتونچی بازیگران، محمدرضا خردمندان کارگردان، علیرضا برازنده مدیر فیلمبرداری و محمدرضا شفاه تهیه کننده فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد»دوشنبه ۱۸ بهمن ماه با حضور در سینما اریکه ایرانیان و فرهنگ با مردم دیدار می کنند.

عوامل «بیست و یک روز بعد» در سانس های ساعت ۲۰ در سینما اریکه ایرانیان و ساعت ۲۲:۳۰ در سینما فرهنگ، با مخاطبان به تماشای این فیلم می نشینند.

«بیست و یک روز بعد» طی ۷ روز نمایش خود در سینماهای مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، توانسته در میان ۶ فیلم برتر آرای تماشاگران قرار گیرد. این فیلم در آخرین روز از برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه در برج میلاد، کاخ رسانه های گروهی جشنواره برای اهالی رسانه و منتقدان به نمایش درخواهد آمد.

در این فیلم ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین صدیق، مهدی قربانی، جلال فاطمی، سینا رازانی، رضا استادی و حسین شریفی نقش آفرینی می کنند. فیلمنامه این اثر را سیدمحمدرضا خردمندان و احسان ثقفی به نگارش درآورده اند.

«بیست و یک روز بعد» ملودرامی اجتماعی از زندگی نوجوانی به نام «مرتضی» است که در راه تحقق رویای ناکام پدرش، با چالش بسیاری روبه رو می شود.

علیرضا سعیدی

