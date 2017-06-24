لوگوی «بیست و یک روز بعد» رونمایی شد/ اکران از نیمه تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز فعالیت های تبلیغاتی فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» نخستین ساخته سینمایی سیدمحمدرضا خردمندان، امروز ۳ خردادماه از لوگوی جدید این فیلم رونمایی به عمل آمد.

لوگوی فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» توسط محمد روح الامین طراحی و اجرا شده که او پیش از این طراحی لوگوی فیلم های سینمایی «آرایش غلیظ»، «ایستاده در غبار»، «من»، «تیک آف»، «برادرم خسرو»، «رگ خواب» و ... را برعهده داشته است.

«بیست و یک روز بعد» به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه از نیمه تابستان امسال روی پرده سینماها می رود. در این فیلم ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین صدیق، جلال فاطمی، رضا استادی، سینا رازانی به همراه ۲ بازیگر نوجوان با نام های مهدی قربانی و حسین شریفی نقش آفرینی می کنند.

«بیست و یک روز بعد» در بخش مسابقه سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و نامزد فیلم برتر از نگاه تماشاگران این جشنواره شد.

این فیلم ملودرامی اجتماعی از زندگی نوجوانی به نام مرتضی است که در راه تحقق آرزوی ناکام پدرش، با چالش بسیاری رو به رو می شود.

عوامل فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» عبارتند از کارگردان: سیدمحمدرضا خردمندان، تهیه کننده: محمدرضا شفاه، نویسنده: سیدمحمدرضا خردمندان، احسان ثقفی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، مشاور کارگردان: محمد لطفعلی، طراح گریم: جلال موسوی، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، تدوین: محمدرضا مویینی، هدی مویینی، صداگذار: محمود موسوی نژاد، مدیر تولید: ابراهیم زاهدی فر، مدیر برنامه ریزی: سعید عباسی، منشی صحنه: داریوش اسقایی، مدیر جلوه های ویژه رایانه ای: محمدرضا نجفی امامی، مدیر تدارکات: رسول سیدحاتمی، عکاس: نوید سجادی حسینی، تصویربردار پشت صحنه: محمد مهدی پور، مدیر تبلیغات: سیدعلی طباطبایی، مشاور رسانه ای: هادی فیروزمندی، مجری طرح: باشگاه فیلم سوره، محصول سازمان توسعه سینمایی سوره.

پخش این فیلم برعهده موسسه بهمن سبز حوزه هنری است.