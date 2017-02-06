ایران از مسیر گردشگری به دنبال تحقق صلح پایدار در منطقه است

گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دهمین دوره نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته پیش از ظهر امروز ۱۸ بهمن ماه در سالن ۳۸ محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
در این برنامه و پس از آنکه دقایقی به دلیل مشکل فنی برق نمایشگاه قطع شد، مرتضی رحمانیموحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: عذرخواهی میکنیم از اینکه برق منطقه با مشکل روبرو شد و برنامه را با ۲۰ دقیقه تأخیر آغاز کردیم؛ معمولاً در زمستانها این اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: امیدوارم حضور همه فعالان ما در این عرصه بتواند به ارتقای جایگاه ایران و انتقال فضای صلح و دوستی بین همه کشورها منجر شود. دهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در ۴۰ هزار مترمربع فضا، ۱۱ سالن و در ۹ گروه طی چهار روز کار خود را ادامه میدهد.
سپس زهرا احمدیپور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در شرایطی نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته را افتتاح میکنیم که کشور ما امنترین و باثباتترین کشور است. دولت تدبیر و امید با انتخاب مسیر گفتگو در تلاش است از ظرفیتهای گردشگری برای افزایش خدمات ملی ایران استفاده کند و این عزمی جدی است که از طریق گردشگری امکان صلح پایدار و امنیت پایدار در منطقه فراهم خواهد شد به همین علت سازمان میراث فرهنگی اولویتهای گردشگری خود را بر پایه اصولی که مد نظر دولت است، قرار داده و مبتنی بر آن تلاش میکند.
همچنین سید رضا صالحیامیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سالهاست که میهمانان خارجی تصویر فرهنگی از ایران در ذهن خود دارند.
وی افزود: ایران فرهنگی با میراث تمدنی بسیار گسترده، مجموعهای از رمزها و رازها را درون خود قرار داده است. این جغرافیا برای همه توریستهای جهان امن است. برای همه کسانی که انگیزه حضور در این سرزمین را دارند، ایران در نقطه امن منطقه واقع شده است. تنوع فرهنگی و اقلیمی در این سرزمین کمنظیر است. در همین نقطه از کشور و در بخشی از جغرافیای ایران با دمای ۲۰ درجه و در بخش دیگری با تغییرات اقلیمی متفاوتتری هستیم. ایران برای همه اقشار اجتماعی در همه فصول جذابیت دارد. ویژگی برتر دیگر این سرزمین، سازگاری مردم و مردمان آن است که از دیر زمان به میهماننوازی شهره بودند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: دولت آقای روحانی با تداوم مذاکره و توافق در حوزه برجام، بسترها را برای توسعه توریسم ایجاد کرده است.
به گزارش مهر، در این نمایشگاه دفاتر خدمات مسافرتی، هتلها، ایرلاینهای خارجی، گروههای گردشگری، مؤسسات آموزشی و ... حضور دارند.
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