به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش با ارسال پیام های توئیتری این بار به «نیویورک تایمز» حمله ور شد.

ترامپ در پیام اول خود نوشت: امشب ساعت ۸ شب (به وقت آمریکا) با شبکه فاکس نیوز مصاحبه خواهم داشت.

وی در پیام دیگری اعلام کرد: «نیویورک تایمز» مغلوب تماماً علیه من داستان سرائی می کند. آن ها به مدت ۲ سال است که اشتباه می فهمند و اکنون به داستان سرائی مشغول هستند.

رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش نیز در توئیت هائی اعلام کرده بود: هرگونه نظرسنجیِ منفی را در زمره اخبار جعلی به شمار می آورم. آنچه آن ها انجام می دهند؛ درست همانند نظرسنجی هایی است که «سی اِن اِن»، «اِن بی سی» و «اِی بی سی» در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام می کردند؛ متأسفم، مردم خواستار امنیت مرزی و صلاحیت سنجی سختگیرانه هستند. من درباره دریافت های خودم حرف می زنم که عمدتاً بر اساس جمع آوری اطلاعات از تمام افراد مطلع است؛ در حالی که برخی از رسانه ها با هدف به حاشیه بردن موضوعات، دروغ پردازی کرده و به انتشار اخبار جعلی روی آورده اند.

لازم به ذکر است، ترامپ چه در جریان انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبر سال ۲۰۱۶ این کشور و چه پس از پیروزی خود به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود که با رسانه هایی که به ادعای وی اخبار غیرواقعی را علیه او منتشر کردند، به مقابله خواهد پرداخت.

گفتنی است، «دونالد ترامپ» پس از مراسم تحلیف خود در اظهاراتی، رسانه های این کشور را به عدم صداقت در بازتاب حضور جمعیتی که برای مراسم تحلیف وی به واشنگتن دی سی آمده بودند، متهم کرد.

به گفته ترامپ، طول جمعیتی که برای شنیدن سخنرانی وی آمده بودند از جایگاه تعیین شده در مقابل کنگره آمریکا تا بنای یاد بود «جرج واشنگتن» می رسیده حال آنکه دوربین و قلم رسانه ها سعی به کوچک نمایی این مسئله داشته اند.