زمانی: جهاد تبیین حلقه مفقوده جلوگیری از تکرار حوادث تلخ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی زمانی شامگاه پنج شنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با اشاره به قیام‌های پس از واقعه عاشورا اظهار کرد: بعد از عاشورا، قیام‌های متعددی در طول تاریخ ثبت شد که نخستین قیام خون‌خواهی سیدالشهدا(ع)، قیام سیستان بود.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه پس از قیام سیستان که با حضور بزرگان شیعه شکل گرفت، قیام مختار نیز به وقوع پیوست، افزود:ریشه‌یابی قیام ها و اتفاقات هر عصر، وظیفه مومنان هوشمند همان عصر است.

وی با اشاره به اینکه داغ شهادت قائد شهید، داغی بسیار جانگداز است، گفت: این داغ برای هیچ مومنی نباید به سردی بگراید.

ریشه‌یابی حوادث، وظیفه مومنان هوشمند است

حجت‌الاسلام زمانی وظیفه و تکلیف امروز مردم را ریشه‌یابی و بررسی این داغ دانست و تصریح کرد: ولی امر مسلمین سال‌ها به‌عنوان رهبر درباره آینده هشدار داده و اعلام کرده بود اگر شرایط به این شکل ادامه پیدا کند، ممکن است جهان تشیع آسیب سختی ببیند.

وی با بیان اینکه اگر رهبری بخواهد مسیر آینده را روشن کند، باید از قدرت تحلیل و هوشمندی برخوردار باشد، اظهار کرد:امروز وظیفه من و شما فقط حفظ این داغ نیست؛ ما وظیفه داریم تحلیل، بررسی و ریشه‌یابی کنیم و ببینیم چه شد که خداوند ما را به این داغ مبتلا کرد.

کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه خون امام شهید از جنس ثارالله است و این داغ در ادامه خون سیدالشهدا(ع) قرار دارد، گفت: تشکیل کارگروه‌ها را یکی از وظایف اصلی مردم است.

وی با تاکید به اینکه رهبری هوشمند در طول تاریخ هشدارهایی داده است،افزود: مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود؛ اگر به چنین داغی دچار شدیم، باید علل آن را بررسی کنیم تا دوباره گرفتار چنین شرایطی نشویم.

حجت‌الاسلام زمانی با اشاره به جایگاه جهاد تبیین اظهار کرد: یکی از دلایل این ابتلا و داغ بزرگ بی‌توجهی به جهاد تبیین است.

وی با بیان اینکه جهاد تبیین، واجبی قطعی، مسلم و فوری است که از سوی رهبر شهید تعیین شده است، افزود:شیعه امروز و مومن امروز برای جلوگیری از گرفتار شدن دوباره به چنین داغی، باید به هشدارهای رهبر شهید بازگردد و آن‌ها را مورد توجه و بررسی قرار دهد.

کارشناس مذهبی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: در این بیانیه، سه وظیفه بر عهده ما گذاشته شده است؛ نخست خودسازی که در آن باید هر فرد، خود را قوی کند؛ دوم جامعه‌ پردازی که بدون جهاد تبیین و روشنگری امکان تحقق ندارد؛ و سوم تمدن‌ سازی ما تا زمانی که این گام‌ها را پیش نبریم، به تمدن ظهور نخواهیم رسید.

وی با بیان اینکه افزایش شمار مومنان و بازگرداندن ذهن‌ هایی که دشمن روی آن‌ها کار کرده است، ضروری است، افزود: باید به شعارهای حضرت امام(ره) بازگردیم؛ چراکه ایشان فرمودند مسجدها سنگر هستند، در حالی که امروز بسیاری از مسجدها خالی مانده‌اند.

حجت‌الاسلام زمانی تذکر دادن به دولتمردان را یکی از وظایف مردم دانست و گفت : ۹۹ درصد وظایف و اصلاحات به خود ما باز می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه استان گیلان به‌عنوان پیرترین استان کشور است،افزود: این موضوع از دغدغه‌های مهم رهبر شهید بود. رهبر شهید یکی از دلایل خوشحالی خود را کمک به فرزندآوری می‌دانست و تاکید داشتند که هرکس در توان خود می‌تواند برای تحقق این امر تلاش کند.