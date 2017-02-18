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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۴

جانشین اسبق پدافند هوایی در گفتگو با مهر:

سلاح‌های پدافندی بومی‌سازی شده است/ آمریکا طبل توخالی است

سلاح‌های پدافندی بومی‌سازی شده است/ آمریکا طبل توخالی است

جانشین اسبق پدافند هوایی گفت: نیروهای نخبه ما دست به کار شدند و به کمک نیروهای نظامی آمدند و سلاح‌هایی که امروز در عملیات‌ها در پدافند شرکت می‌کنند، بومی‌سازی شده است.

امیر ابراهیم مرآتی جانشین اسبق پدافند هوایی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اهمیت عملیات «والفجر ۸»، اظهار داشت: «والفجر ۸» یکی از بزرگترین و غرورآفرین‌ترین عملیات‌های دفاع‌مقدس بود.

وی افزود: در بُعد آفندی و پدافندی، این عملیات حائز اهمیت است. ما در این عملیات در زمینه پدافندی مأموریت داشتیم و عملیات می‌کردیم. «والفجر ۸» تحول جدیدی در دفاع‌مقدس ایجاد کرد و این مهم با تدبیر شهید بابایی و شهید بزرگوار ستاری انجام شد.

جانشین اسبق پدافند هوایی ادامه داد: «والفجر ۸» نقطه عطف پدافند هوایی بود و پس از آن هم تاکتیک ما تغییر کرد و هم تکنیک. پرسنل تحرکشان بیشتر شد و به مسائل پی بردند. با اندیشه‌های شهید ستاری، تحولی در جنگ به وجود آمد و فکر نمی‌کنم عملیاتی پس از «والفجر ۸» صورت گرفته باشد که پدافند در آن شرکت نداشته باشد.

مرآتی با اشاره به اهمیت و جایگاه پدافند گفت: ظرف ۲۰ روز تعداد زیادی از هواپیماهای دشمن در این عملیات ساقط شد و جایگاه پدافند و نیروهای رزمنده برای مسئولین مشخص شد. پس از آن در تمام عملیات‌ها حتماً با پشتیبانی پدافند صورت می‌گرفت.

یک پدافند قدرتمند و کارا در منطقه هستیم

وی در خصوص تفاوت تجهیزات دفاعی در زمان حاضر با دوران دفاع مقدس گفت: با توجه به اینکه بعد از جنگ و با سفارش مقام معظم رهبری، دانشگاه‌ها به کمک نیروهای مسلح و وزارت دفاع آمدند، از طرف دیگر نیز ما در تحریم بودیم و چیزی به ما نمی‌دادند؛ نیروهای نخبه ما دست به کار شدند و به کمک نیروهای نظامی آمدند و سلاح‌هایی که امروز در عملیات‌ها در پدافند شرکت می‌کنند، بومی‌سازی شده است.

جانشین اسبق پدافند هوایی افزود: امروز یک پدافند قدرتمند و کارا در منطقه هستیم. اگر روزی دشمنی به چشم بد به خاک ما نگاه کند، حتماً سیلی محکمی خواهد خورد.

مرآتی با اشاره به تهدیدات اخیر علیه ایران گفت: دلیل این تهدیدات، پیشرفت‌های ایران است. آنها از اینکه ایران بیشتر از این پیشرفت کنند، می‌ترسند و نگرانند کشورهایی که اقمار آنها هستند را از دست دهند. آمریکا طبل توخالی است و ۳۸ سال است که ما را تهدید می‌کند اما ما هر روز قوی‌تر شده‌ایم؛ این مهم با رهبری و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری تسهیل شده است.

کد مطلب 3901327

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