امیر ابراهیم مرآتی جانشین اسبق پدافند هوایی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اهمیت عملیات «والفجر ۸»، اظهار داشت: «والفجر ۸» یکی از بزرگترین و غرورآفرین‌ترین عملیات‌های دفاع‌مقدس بود.

وی افزود: در بُعد آفندی و پدافندی، این عملیات حائز اهمیت است. ما در این عملیات در زمینه پدافندی مأموریت داشتیم و عملیات می‌کردیم. «والفجر ۸» تحول جدیدی در دفاع‌مقدس ایجاد کرد و این مهم با تدبیر شهید بابایی و شهید بزرگوار ستاری انجام شد.

جانشین اسبق پدافند هوایی ادامه داد: «والفجر ۸» نقطه عطف پدافند هوایی بود و پس از آن هم تاکتیک ما تغییر کرد و هم تکنیک. پرسنل تحرکشان بیشتر شد و به مسائل پی بردند. با اندیشه‌های شهید ستاری، تحولی در جنگ به وجود آمد و فکر نمی‌کنم عملیاتی پس از «والفجر ۸» صورت گرفته باشد که پدافند در آن شرکت نداشته باشد.

مرآتی با اشاره به اهمیت و جایگاه پدافند گفت: ظرف ۲۰ روز تعداد زیادی از هواپیماهای دشمن در این عملیات ساقط شد و جایگاه پدافند و نیروهای رزمنده برای مسئولین مشخص شد. پس از آن در تمام عملیات‌ها حتماً با پشتیبانی پدافند صورت می‌گرفت.

یک پدافند قدرتمند و کارا در منطقه هستیم

وی در خصوص تفاوت تجهیزات دفاعی در زمان حاضر با دوران دفاع مقدس گفت: با توجه به اینکه بعد از جنگ و با سفارش مقام معظم رهبری، دانشگاه‌ها به کمک نیروهای مسلح و وزارت دفاع آمدند، از طرف دیگر نیز ما در تحریم بودیم و چیزی به ما نمی‌دادند؛ نیروهای نخبه ما دست به کار شدند و به کمک نیروهای نظامی آمدند و سلاح‌هایی که امروز در عملیات‌ها در پدافند شرکت می‌کنند، بومی‌سازی شده است.

جانشین اسبق پدافند هوایی افزود: امروز یک پدافند قدرتمند و کارا در منطقه هستیم. اگر روزی دشمنی به چشم بد به خاک ما نگاه کند، حتماً سیلی محکمی خواهد خورد.

مرآتی با اشاره به تهدیدات اخیر علیه ایران گفت: دلیل این تهدیدات، پیشرفت‌های ایران است. آنها از اینکه ایران بیشتر از این پیشرفت کنند، می‌ترسند و نگرانند کشورهایی که اقمار آنها هستند را از دست دهند. آمریکا طبل توخالی است و ۳۸ سال است که ما را تهدید می‌کند اما ما هر روز قوی‌تر شده‌ایم؛ این مهم با رهبری و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری تسهیل شده است.