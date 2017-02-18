امیر ابراهیم مرآتی جانشین اسبق پدافند هوایی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اهمیت عملیات «والفجر ۸»، اظهار داشت: «والفجر ۸» یکی از بزرگترین و غرورآفرینترین عملیاتهای دفاعمقدس بود.
وی افزود: در بُعد آفندی و پدافندی، این عملیات حائز اهمیت است. ما در این عملیات در زمینه پدافندی مأموریت داشتیم و عملیات میکردیم. «والفجر ۸» تحول جدیدی در دفاعمقدس ایجاد کرد و این مهم با تدبیر شهید بابایی و شهید بزرگوار ستاری انجام شد.
جانشین اسبق پدافند هوایی ادامه داد: «والفجر ۸» نقطه عطف پدافند هوایی بود و پس از آن هم تاکتیک ما تغییر کرد و هم تکنیک. پرسنل تحرکشان بیشتر شد و به مسائل پی بردند. با اندیشههای شهید ستاری، تحولی در جنگ به وجود آمد و فکر نمیکنم عملیاتی پس از «والفجر ۸» صورت گرفته باشد که پدافند در آن شرکت نداشته باشد.
مرآتی با اشاره به اهمیت و جایگاه پدافند گفت: ظرف ۲۰ روز تعداد زیادی از هواپیماهای دشمن در این عملیات ساقط شد و جایگاه پدافند و نیروهای رزمنده برای مسئولین مشخص شد. پس از آن در تمام عملیاتها حتماً با پشتیبانی پدافند صورت میگرفت.
یک پدافند قدرتمند و کارا در منطقه هستیم
وی در خصوص تفاوت تجهیزات دفاعی در زمان حاضر با دوران دفاع مقدس گفت: با توجه به اینکه بعد از جنگ و با سفارش مقام معظم رهبری، دانشگاهها به کمک نیروهای مسلح و وزارت دفاع آمدند، از طرف دیگر نیز ما در تحریم بودیم و چیزی به ما نمیدادند؛ نیروهای نخبه ما دست به کار شدند و به کمک نیروهای نظامی آمدند و سلاحهایی که امروز در عملیاتها در پدافند شرکت میکنند، بومیسازی شده است.
جانشین اسبق پدافند هوایی افزود: امروز یک پدافند قدرتمند و کارا در منطقه هستیم. اگر روزی دشمنی به چشم بد به خاک ما نگاه کند، حتماً سیلی محکمی خواهد خورد.
مرآتی با اشاره به تهدیدات اخیر علیه ایران گفت: دلیل این تهدیدات، پیشرفتهای ایران است. آنها از اینکه ایران بیشتر از این پیشرفت کنند، میترسند و نگرانند کشورهایی که اقمار آنها هستند را از دست دهند. آمریکا طبل توخالی است و ۳۸ سال است که ما را تهدید میکند اما ما هر روز قویتر شدهایم؛ این مهم با رهبری و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری تسهیل شده است.
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