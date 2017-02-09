نیکی کریمی:جشنواره باید خسته نباشید باشد نه استرس جدید برای ما

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکی کریمی نویسنده، کارگردان و بازیگر سینما که امسال تهیه کنندگی فیلم «آذر» به کارگردانی محمد حمزه ای را برعهده داشت در نامه ای دیدگاه خود را درباره سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر و لیست نامزدهای اعلام شده از سوی داوران اعلام کرد.

متن نامه بدین شرح است: «سینما علیرغم ظاهر بیرونی جذابش در همه سطوح چه بازیگری چه عوامل صحنه بودن و کارگردانی و تهیه کنندگی و سینماداری و بازاریابی و...صنعتی سخت و شغلی پراسترس است؛ هر چند در دید مردم عزیزمان دلنشین است ولی در زندگی واقعی بسیار سخت است.

ما باید آمادگی بدنی خویش را حفظ کنیم زیرا بی خوابی های مدام حین کار داریم، کتاب بخوانیم که موقع فیلمنامه خواندن و نوشتن حرف حسابی بزنیم، فیلم های روز دنیا را به هر قیمتی تماشا بکنیم که از جریان جهانی باز نمانیم، در شبکه های اجتماعی حواس جمع باشیم مورد هجمه قرار نگیریم، در مطبوعات و رسانه های رادیویی و تلویزیونی حضوری فعال داشته باشیم که از کارمان دفاع کنیم و به نقدها گوش فرادهیم... .

وقتی زن باشی این استرس عحیب تر هم میشود زیرا می خواهی یک جایی صدای زن ایرانی هم باشی که کمتر دیده شده است.

همه اینها را نوشتم که بگویم این کار اعصاب آهنین می خواهد و اینجاست که یک جشنواره ملی سینمایی به نوعی یک خسته نباشید ملی به کار همکاران من است نه اینکه خودش مبدل به استرسی جدید بشود.

جشنواره فیلم فجر امسال برای من لحظات خوب و لحظات تلخی به بار داشته است. با اشتیاق مهدویان عزیز و گروه خوبش را تماشا کردم، از بیست و یک روز بعد خردمندان و ساره شیرین لذت بردم، با موسیقی کارن همایون فر در فیلم خفه گی جان گرفتم، گریم محسن دارسنج عزیز را تحسین کردم، با دیدن بازی آقای حامد بهداد و خانم باران کوثری در سد معبر چشمانم برق زد و فیلمی تاثیرگذار مثل کمدی انسانی را دیدم و خستگیم در رفت ولی عملا هیچ یک از همکارانم چه آنهایی که ذکر کردم چه آنها که از بقیه جماعت سینما این روزها می شنویم شایسته تقدیر یا حداقل کاندیدی بودند، به چشم نیامدند.

به عنوان یک زن سینماگر ایرانی که ۲۶ سال از زندگیم را در این هنر صرف کرده ام و اندک بضاعتی هم در جشنواره های معتبر جهانی داشته ام و داوری هایی در این سال ها در کشورم و دنیا داشته ام، ضمن احترام به دست اندرکاران جشنواره و البته سلیقه هایشان، می خواهم گله ای از جنس همکاری کنم که اگر به لطف خدا و همت دسته جمعی همه جماعت سینمای کشور، مردم اقبالی به هنر ما کرده اند، شما موجب دلگرمی ما بشوید و مبادا که با انتخاب های نافهمیدنی در جشنواره موجب دلسردی نسل قدیم و بخصوص جدید سینما شوید.

نمی خواهم فعلا از «آذر» و بی مهری هایی که به من و همکاران زحمتکشم در این جشنواره شد حرف بزنم. قلبا به سینماگرانی که درست دیده نشدند و همکارانم، احترامی عمیق می گذارم که سختی این روزها، ایشان را دلسرد نکرده است و مطمئنم مردم نیز حرف ما را تصدیق خواهند کرد.

نیکی کریمی»