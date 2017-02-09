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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۵۱

مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستان ایرانیان:

ششمین محفل شعرخوانی جشنواره بین المللی شعر فجر در هرمز برگزار شد

ششمین محفل شعرخوانی جشنواره بین المللی شعر فجر در هرمز برگزار شد

هرمز - مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستان ایرانیان گفت: شاعران یازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با سفر به هرمزگان در ششمین محفل شعرخوانی این جشنواره در جزیره هرمز شرکت کردند.

مهدی قزلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ششمین محفل شعرخوانی جشنواره بین المللی شعر فجر عصر پنج شنبه در جزیره هرمز برگزار شد، اظهار داشت: پس از کاشان، البرز، مشهد، تهران و ری، استان هرمزگان و جزیره هرمز، ششمین محفل از محافل شعرخوانی یازدهمین جشنواره شعر فجر از شاعران کشورمان را میزبانی کرده و شاعران به شعر خوانی پرداختند.

مهدی قزلی با بیان اینکه این محفل که با عنوان «خلیج فارس» در جزیره هرمز برگزار شد، عنوان کرد: شاعرانی مانند جواد محقق، غلامرضا طریقی، پونه نکوی، مسعود دیانی، سیده فاطمه موسوی، امینه دریانورد، مسلم محبی، بلقیس بهزادی، جواد ضمیری، هاجر مهدی حسینی، عبدالحسین انصاری، سارا عباسی و عبدالحسین انصاری‌نسب به شعرخوانی پرداختند.

وی گفت: این محفل شعرخوانی خلیج فارس با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و اداره فرهنگ و ارشاد جزیره هرمز در سالن آمفی‌تئاتر این اداره در هرمز برگزار شد.

قزلی بیان داشت : هدف از برگزاری این گونه برنامه ها در شهرستان ها تمرکز زدایی است  که مردم دیگر مناطق از این گونه جشنواره ها بهره ببرند.

مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان عنوان کرد: با توجه به اینکه جزیره هرمز استعدادهای دارد می توان با برگزاری این گونه برنامه های  فرهنگی و هنری، استعداد های هنری این جزیره را به شکوفایی برسانیم.

قزلی گفت: با توجه به جاذبه های خوبی که در این جزیره واقع هست ، جزیره هرمز میزبان خوبی برای شاعران یازدهمین جشنواره شعر فجر بود که از همه دست اندرکاران برگزاری این مراسم تشکر می کنم.

وی در خصوص مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: مراسم پایانی یازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، اسفندماه امسال در مشهد مقدس، پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ برگزار می‌شود و علاوه بر شاعران ایرانی که آثار منتشرشده‌ آنها طی سال ۹۴ در سه بخش شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر بررسی و داوری می‌شود، کتاب‌های شاعران افغانستان نیز که طی یک دهه در این کشور منتشر شده در بخش ویژه افغانستان مورد داوری قرار می‌گیرد.

کد مطلب 3902496

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