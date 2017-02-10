ایمن سازی پردیس فرهنگیان ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی جمعه شب در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان نیازمند توجه ویژه نمایندگان مجلس در زمان بودجه است زیرا سرانه دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تقریبا نصف سرانه دانشجویان دانشگاه های دیگر در همین سطح است.

وی افزود: با توجه به شبانه روزی بودن دانشگاه، شرایط درسی و انتظار و گستردگی دانشگاه فرهنگیان چنانچه بودجه مطلوبی برای دانشگاه فرهنگیان تعریف نشود و تخصیص نیابد بالطبع دانشگاه فرهنگیان با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: انتظار داریم تا نمایندگان مجلس همانند گذشته توجه بیشتری به این دانشگاه داشته باشند و با ترمیم بودجه، ماموریت دانشگاه فرهنگیان را در مسیر اصلی خود تدوام بخشند تا شاهد ورود معلمانی مومن، توانمند و در خور و شایسته به نظام تعلیم و تربیت کشور باشیم.



معاون دانشگاه فرهنگیان کشور یادآور شد: برای مقاوم سازی و ایمنی سازی فضای آموزشی، رفاهی و اداری شعب و پردیس های سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان بالغ بر یکهزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

خاکی افزود: ضریب بودجه ای که از ردیف طرح تملک بودجه دانشگاه اختصاص می یابد جوابگوی مقاوم سازی ابنیه های دانشگاه فرهنگیان نیست و این مسئله نیاز مبرم به حمایت نمایندگان مجلس در زمان تصویب بودجه در صحن مجلس است.