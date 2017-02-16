کتاب نویسنده آذربایجانی در روسیه پرفروش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فوربس روسیه با معرفی ۲۰ کتاب پرفروش سال پیش در روسیه، کتاب «به من درباره دریا بگو» نوشته الچین صفرلی نویسنده مشهور آذربایجانی را نیز در این فهرست جای داد.
این فهرست برمبنای میزان فروش کتابها و آماری که از سوی انجمن کتابفروشان به دست آمده، تهیه شده است.
این در حالی است که سه کتابی که در راس فهرست جای گرفتهاند شامل «هری پاتر و فرزند نفرینشده» نوشته جیکی رولینگ نویسنده بریتانیایی، «شانتاران ۲: سایه کوهستان» نوشته گریگوری دیوید رابرتز نویسنده استرالیایی و «پس از تو» نوشته جوجو مویس نویسنده بریتانیایی جای دارند.
در کتاب «به من درباره دریا بگو» نویسنده از رابطه افراد با شهری که در آن زندگی میکنند نوشته است و از خلال آن میتوان به درکی از شهر سید. یادآوری خاطرات نوستالژیک و حسی مثبت از ویژگیهای خواندن این کتاب است.
الچین که به عنوان یکی از نویسندگان تاثیرگذار شرق شناخته میشود برنده چندین جایزه ادبی است و بیشتر با تمرکز بر فرهنگ و زندگی سنتی در شرق آثارش را شکل میدهد.
این رماننویس ۳۲ ساله خالق رمان پرفروش «نمک شیرین بسفر» و «آنجا بدون بازگشت» است. کتاب «نمک...» او با اقبال شدید از سوی اورهان پاموک نویسنده برنده جایزه نوبل ادبی ترکیه مواجه شده است.
پاموک در کنگره ششم اتحادیه نویسندگان آذربایجان با وی دیدار کرد و با مطالعه کتاب وی گفت: وقتی از این مرد جوان با استعداد حرف میزنم امیدوار میشوم جهان ادبیات هنوز آینده دارد.
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