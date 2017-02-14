  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

برای خدمات دندانپزشکی و پزشکی؛

بسیج دانشجویی اردوی جهادی ویژه کودکان کار برگزار می کند

بسیج دانشجویی اردوی جهادی ویژه کودکان کار برگزار می کند

کانون جهادی منتظران مصلح (عج) بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اردوی جهادی دندانپزشکی و پزشکی ویژه کودکان کار و بی سرپرست سطح شهر تهران برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این کانون جهادی در نظر دارد به منظور محرومیت زدایی و خدمات پیشگیرانه و درمانی دندانپزشکی و پزشکی برای کودکان کار و بی سرپرست سطح شهر تهران، خدمات رایگان درمانی را در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۸ و۲۹ بهمن ماه در درمانگاه دندانپزشکی بهفر انجام دهد.

۷۰ نفر از اساتید، اعضای هیات علمی و دانشجویان جهادگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این اردوی دو روزه شرکت می کنند و ۱۵۰ نفر از کودکان کار و محروم شهر تهران خدمات رایگان درمانی، آموزشی، بهداشتی در حوزه های دندانپزشکی و پزشکی دریافت خواهند کرد.

همچنین برای تمام این کودکان به جهت پیگیری درمان و مباحث فرهنگی آنها پرونده سلامت تشکیل خواهد شد.

درمانگاه دندانپزشکی بهفر یکی از درمانگاه های تحت نظر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

کد مطلب 3906858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها