بسیج دانشجویی اردوی جهادی ویژه کودکان کار برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این کانون جهادی در نظر دارد به منظور محرومیت زدایی و خدمات پیشگیرانه و درمانی دندانپزشکی و پزشکی برای کودکان کار و بی سرپرست سطح شهر تهران، خدمات رایگان درمانی را در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۸ و۲۹ بهمن ماه در درمانگاه دندانپزشکی بهفر انجام دهد.

۷۰ نفر از اساتید، اعضای هیات علمی و دانشجویان جهادگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این اردوی دو روزه شرکت می کنند و ۱۵۰ نفر از کودکان کار و محروم شهر تهران خدمات رایگان درمانی، آموزشی، بهداشتی در حوزه های دندانپزشکی و پزشکی دریافت خواهند کرد.

همچنین برای تمام این کودکان به جهت پیگیری درمان و مباحث فرهنگی آنها پرونده سلامت تشکیل خواهد شد.

درمانگاه دندانپزشکی بهفر یکی از درمانگاه های تحت نظر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.