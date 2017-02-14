به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری امروز سه شنبه ۲۶ بهمن با اصحاب رسانه که در شورای فرهنگ عمومی برگزار شد، در مورد وضعیت سالن های سینما گفت: در حال حاضر ۴۸۰ سالن در کشور وجود دارد و ۱۰۰ سالن هم در حال ساخت است که طی سال های ۹۶ و ۹۷ به بهره برداری می رسند. برای دسترسی شهرهای کوچک و شهرستان ها هم طرح «سینما سیار» را فراهم خواهیم کرد.

وی افزود: در فاز اول ۱۰۰ سینمای سیار برای شهرستان ها در نظر گرفته شده که در مرحله دوم این حجم دو برابر خواهد شد و به تدریج همزمان با ساخت سالن ها، برای شهرستان هایی که سالن سینما ندارند، با استفاده از تجهیزات سینمای سیار اکران فیلم در آنها هم میسر خواهد شد.

صالحی امیری درباره نگاه این وزارتخانه به موسیقی هم گفت: موسیقی یک نیاز فرهنگی جامعه به خصوص نسل جوان است و مصرف دائمی نسلی است که انگیزه استفاده از این هنر فاخر را دارد و موسیقی در اشکال سنتی، بومی، محلی، پاپ و ... از این جمله است. نمی شود یک جامعه را از یک مصرف فرهنگی نهی کرد جامعه به نشاط نیاز دارد و جامعه ما هم با موسیقی زیست و زندگی می کند. محروم کردن مردم از موسیقی عمل غیرفرهنگی و برخلاف اهداف فرهنگی نظام است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه البته موسیقی در ایران دارای مرزهای مشخصی است و شامل قانون و شرع می شود، گفت: ۵۳ درصد تولید و توزیع موسیقی متعلق به صدا و سیما، ۲۵ درصد متعلق به موسسات مجاز، ۲۱ درصد مربوط به دانلود از شبکه های اجتماعی و تنها یک درصد شامل اجرای زنده و یا صحنه ای است لذا نباید این یک درصد به محل مناقشه تبدیل شود.

صالحی امیری گفت: می توانیم با مذاکره و گفتگو به توسعه موسیقی در کشور برسیم. وزارت ارشاد هیچ تغییری در سیاست اجرای صحنه ای موسیقی در سراسر کشور ندارد اما در مرزهای قانونی و شرعی. آنچه محل مناقشه است حواشی اجراهای صحنه ای است که باید مدیریت شود.

وزیر ارشاد در ادامه و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه آیا شرایط برگزاری کنسرت محمدرضا شجریان را فراهم می کنید؟ گفت : همه ما آرزوی سلامتی برای ایشان می کنیم و ان شا الله با دعای خیر مردم در ایام فاطمیه با لطف خداوند ایشان شفای عاجل یابند. فکر می کنم الان اولویت همه مردم شفای ایشان است.

وی در مواجهه مجدد با این پرسش تاکید کرد: ما دادن مجوز به آلبوم وی و انتشار آن پیام خود را داده‌ایم.