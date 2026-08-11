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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

کشف ۷۰ میلیارد ریال «زیرمیزی» از پزشک لرستانی

کشف ۷۰ میلیارد ریال «زیرمیزی» از پزشک لرستانی

خرم‌آباد - رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان از کشف ۷۰ میلیارد ریال «زیرمیزی» از یک پزشک در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی پلیس امنیت اقتصادی و به‌منظور صیانت از حقوق بیماران و نظام سلامت، کارشناسان این پلیس با انجام اقدامات تخصصی و با اخذ دستورات قضایی، موضوع دریافت مبالغ غیرقانونی خارج از تعرفه مصوب توسط یک پزشک را مورد بررسی دقیق قرار دادند.

وی افزود: بر اساس مستندات به‌دست‌آمده، پزشک مذکور مبلغ ۷۰ میلیارد ریال را به‌عنوان وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از بیماران اخذ کرده بود که پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع محترم قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان در ادامه بر اهمیت نظارت مستمر تأکید کرد و افزود: لازم به ذکر است تمامی این‌گونه اقدامات غیرقانونی و تخلفات مالی در حوزه سلامت، تحت رصد و اشرافیت ویژه پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد و هرگونه اخلال در این مسیر، با برخورد قاطع و بی‌سابقه مواجه خواهد شد.

سرهنگ سپهوند با اشاره به جایگاه ارزشمند جامعه پزشکی و ضرورت پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و قوانین جاری کشور، تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هرگونه تخلفی که سلامت اقتصادی جامعه و حقوق شهروندان را تحت‌الشعاع قرار دهد، با قاطعیت برخورد می‌کند.

کد مطلب 6914340

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    نظرات

    • زهرا IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      10 0
      پاسخ
      سلام. برای زایمان زن داداشم ما مجبور شدیم ۲۰ میلیون زیرمیزی بدیم به خانم دکتر😒

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