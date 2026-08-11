کشف ۷۰ میلیارد ریال «زیرمیزی» از پزشک لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی پلیس امنیت اقتصادی و به‌منظور صیانت از حقوق بیماران و نظام سلامت، کارشناسان این پلیس با انجام اقدامات تخصصی و با اخذ دستورات قضایی، موضوع دریافت مبالغ غیرقانونی خارج از تعرفه مصوب توسط یک پزشک را مورد بررسی دقیق قرار دادند.

وی افزود: بر اساس مستندات به‌دست‌آمده، پزشک مذکور مبلغ ۷۰ میلیارد ریال را به‌عنوان وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از بیماران اخذ کرده بود که پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع محترم قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان در ادامه بر اهمیت نظارت مستمر تأکید کرد و افزود: لازم به ذکر است تمامی این‌گونه اقدامات غیرقانونی و تخلفات مالی در حوزه سلامت، تحت رصد و اشرافیت ویژه پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد و هرگونه اخلال در این مسیر، با برخورد قاطع و بی‌سابقه مواجه خواهد شد.

سرهنگ سپهوند با اشاره به جایگاه ارزشمند جامعه پزشکی و ضرورت پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و قوانین جاری کشور، تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هرگونه تخلفی که سلامت اقتصادی جامعه و حقوق شهروندان را تحت‌الشعاع قرار دهد، با قاطعیت برخورد می‌کند.