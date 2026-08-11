کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز سهشنبه تا پایان هفته، احتمال وقوع ناپایداریهای جوی به صورت افزایش ابر، وزش باد، تندبادهای لحظهای و خیزش گرد و خاک در مناطق شمال و شرق و مرکز استان وجود دارد.
وی ادامه داد: بارش رگباری پراکنده و احتمال رعد و برق در نیمه جنوبی استان نیز پیشبینی میشود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه دمای شهر اصفهان مرکز استان، در گرمترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۷ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
طهماسبی با اشاره به اینکه امروز اختلاف دما بین گرمترین و خنکترین مناطق استان به ۳۲ درجه سلسیوس رسید، گفت: چوپانان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.
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