خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ همزمان با شب بیستوهشتم ماه صفر، سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت سبط اکبر ایشان، حضرت امام حسن مجتبی(ع)، آئینهای سوگواری در نقاط مختلف استان سمنان با حضور گسترده مردم برگزار شد.
مردم متدین استان سمنان شامگاه سهشنبه، علاوه بر حضور در مساجد، بقاع متبرکه و مجالس عزاداری خانگی، در اجتماعات اقتدار انقلاب اسلامی نیز حضور یافتند و در رثای ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی(ص) و کریم اهل بیت(ع) به سوگواری و سینهزنی پرداختند.
بیستوهشتم ماه صفر که در فرهنگ عمومی مردم استان سمنان از آن با عنوان «چهلوهشتم» نیز یاد میشود، امسال حالوهوای ویژهای داشت. مردم استان تلاش کردند در کنار حضور در اجتماعات شبانه، آئینهای عزاداری این شب را نیز باشکوه برگزار کنند؛ از این رو بسیاری از هیئتهای مذهبی، برنامههای خود را پیش از اجتماعات شبانه، پس از آن یا همزمان با این اجتماعات در شهرها و روستاهای استان برگزار کردند.
حضور در دو جبهه
این رویکرد که در طول ماههای محرم و صفر نیز از سوی هیئتهای مذهبی استان دنبال شده است، به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، میتواند به عنوان یک تجربه ماندگار در تاریخ فعالیتهای مذهبی استان ثبت شود.
حجتالاسلام علیرضا قنبری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هیئتهای مذهبی استان نشان دادند میان حضور در اجتماعات و برگزاری مراسم عزاداری محرم و صفر دوگانگی وجود ندارد، اظهار کرد: هیئتها به صورت خودجوش برنامههای خود را به گونهای تنظیم کردند که با اجتماعات شبانه منافاتی نداشته باشد.
وی افزود: هیئتهای مذهبی، برنامههای ماه محرم و صفر را پیش، پس یا همزمان با اجتماعات شبانه برگزار کردند و با پیوند دادن عزاداری شهادت امام حسین(ع) و رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) با اجتماعات شبانه اقتدار و صلابت، هم توانستند برنامههای مذهبی را پوشش دهند و هم در اجتماعات حضور انقلابی داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه هیئتهای مذهبی از جنگ ۱۲ روزه تاکنون نهتنها در میدان حضور داشتهاند، بلکه هر یک به نوعی یک کانون تبلیغ و تبیین محسوب میشوند، گفت: این اقدام هیئتهای مذهبی استان، برگ زرینی در تاریخ دیار معلمان دین و اخلاق است.
دیگهای حلیم؛ نذری به قدمت سالها
در کنار آئینهای عزاداری، مردم استان سمنان همچون سالهای گذشته با برپایی سفرههای نذری، دیگهای حلیم و اطعام نیازمندان، ارادت خود را به پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) نشان دادند.
در بسیاری از خانهها، محلهها، مساجد و تکایای شهری و روستایی استان، دیگهای حلیم و غذاهای نذری برپا شد و مردم هر یک به اندازه توان خود در این آئین مشارکت کردند.
طبخ حلیم در شب چهلوهشتم و توزیع آن در صبح روز بیستوهشتم ماه صفر، از رسوم دیرینه مردم در نقاط مختلف استان سمنان است؛ رسمی که نسل به نسل منتقل شده و همچنان در میان خانوادههای سمنانی جایگاه خود را حفظ کرده است.
مردم استان همچنین در این شب با تهیه و توزیع غذا، آش و حلیم میان نیازمندان، ایتام و خانوادههای کمبرخوردار، به اطعام آنان میپردازند. توزیع بستههای معیشتی میان نیازمندان و همچنین مراکز تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و خانههای سالمندان نیز از دیگر اقداماتی است که در این ایام انجام میشود.
چرا «چهلوهشتم» برای سمنانیها اهمیت دارد؟
حجتالاسلام محمدحسین رحیمی، کارشناس مسائل دینی و مذهبی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت شب و روز موسوم به «چهلوهشتم» در میان مردم استان سمنان اظهار کرد: یک وجه این مناسبت، شخصیت والای پیامبر گرامی اسلام(ص) و ارادت مردم به ایشان و وجه دیگر آن، شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی(ع)، اسوه جود و کرم است که مردم ارادت ویژهای به ایشان دارند.
وی با بیان اینکه مردم استان از دیرباز این شب و روز را گرامی داشتهاند، افزود: یکی از مسائلی که در شرایط امروز اهمیت بسیاری دارد، توجه به سیره نبوی و ترویج آن و همچنین توجه به خصلتهای پیامبر بزرگوار اسلام(ص) است و در این زمینه رسانهها، اهل فن و فرهنگیان باید برای تبیین این سیره اهتمام داشته باشند.
این کارشناس مسائل دینی و مذهبی با اشاره به اینکه پیامبر اسلام(ص) تا حد امکان تلاش داشتند از جنگ دوری کنند، بیان کرد: هنگامی که چارهای جز دفاع نبود، در برابر دشمنان قاطعیت داشتند و در عین حال، رحمت و مودت را نیز مورد توجه قرار میدادند و عزتمندی را برای جهان اسلام به ارمغان آوردند.
رحیمی با بیان اینکه قاطعیت پیامبر(ص) در برابر دشمنان از دیگر ابعاد مهم سیره نبوی است که امروز باید مورد تبیین قرار گیرد، گفت: پیامبر(ص) هرگز در جایی که عزت اسلام در میان بود کوتاه نمیآمدند و در برابر دشمن سر تسلیم فرود نمیآوردند. در عین حال، ایشان همواره تلاش میکردند با مدارا رفتار کنند، اما جایی که مدارا نتیجهای نداشت، بر عزت اسلام ایستادگی میکردند.
از عزاداری تا اطعام نیازمندان
مردم استان سمنان در شب چهلوهشتم، مجموعهای از آئینهای مذهبی و سنتهای دیرینه را برگزار میکنند؛ از مجالس عزاداری، دستههای سینهزنی و سوگواری در مساجد و معابر گرفته تا حضور در اجتماعات شبانه اقتدار و صلابت و همچنین اطعام نیازمندان و برپایی دیگهای حلیم.
محمد مصیبی، از خادمان اهل بیت(ع)، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بار گذاشتن حلیم در شب اربعین و شب بیستوهشتم ماه صفر از رسوم دیرینه است، اظهار کرد: در برخی منابع، قدمت این رسم به دوران صفویه بازمیگردد، اما بسیاری از خانوادهها در استان سمنان این سنت را دستکم طی شش تا هفت دهه گذشته حفظ کردهاند.
وی افزود: این رسم به نوعی یادآور سیره رحمت و مودت پیامبر گرامی اسلام(ص) است.
مصیبی با بیان اینکه مردم استان سمنان در این شبها در کنار شبزندهداری، قرائت ادعیه و سوگواری برای سالروز رحلت پیامبر(ص)، دیگهای حلیم را نیز برپا میکنند، گفت: صبح پس از اقامه نماز، دیگها پایین آورده و حلیم میان مردم توزیع میشود و هر فرد به این ترتیب نذر خود را ادا میکند.
وی ادامه داد: این نذر ممکن است یک رسم خانوادگی باشد که از گذشته به یادگار مانده یا با نیتهایی مانند شفا، فرزنددار شدن و دیگر حاجات انجام شود و این سنت همچنان در میان مردم استان ادامه دارد.
سوگواری نبوی در کنار اجتماعات شبانه
برخی هیئتهای مذهبی استان سمنان نیز در تعدادی از شهرها، دستههای عزاداری را به خیابانها آوردند. این برنامهها امسال به گونهای تنظیم شد که دستههای عزاداری در اجتماعات شبهای اقتدار و صلابت نیز حضور داشته باشند تا مردم بتوانند در کنار هیئتهای مذهبی به سوگواری بپردازند.
سیدمحمدرضا حسینی، ذاکر اهل بیت(ع)، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شب بیستوهشتم ماه صفر برای شیعیان شبی ارزشمند و گرامی است، اظهار کرد: از دیرباز این شب با دیگر شبها تفاوت داشته و حتی با شب اربعین نیز متفاوت است؛ چرا که غربت خاصی در این شب احساس میشود.
وی افزود: این شب غم و غربت خاص خود را دارد و مردم در رثای پیامبر گرامی اسلام(ص) همچون یتیمان به سوگ مینشینند. از سوی دیگر، شهادت کریم اهل بیت(ع) نیز بر حزن و اندوه این شب میافزاید و برای مردمی که سیره نبوی را عاشقانه دوست دارند، شبی حزنآلود و متفاوت است.
ادامه سوگواری در روز بیستوهشتم صفر
آئینهای عزاداری چهلوهشتم در نقاط مختلف استان سمنان فردا نیز ادامه خواهد داشت و برخی هیئتهای مذهبی با برگزاری دستههای عزاداری در معابر، به سوگواری خواهند پرداخت.
همچنین ظهر بیستوهشتم ماه صفر، برنامههای ویژه این مناسبت در مساجد برگزار میشود و مردم متدین استان سمنان در رثای رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) به عزاداری خواهند پرداخت.
چهلوهشتم برای مردم سمنان تنها یک مناسبت در تقویم نیست؛ ترکیبی از ارادت به پیامبر رحمت(ص)، عشق به کریم اهل بیت(ع)، حفظ سنتهای دیرینه، اطعام نیازمندان و حضور در آئینهای جمعی است؛ آئینهایی که نسل به نسل در این دیار منتقل شده و همچنان زنده ماندهاند.
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