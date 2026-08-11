مرگ ۲ نفر به علت تصادف زنجیره ای در محور آبادان - اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: ساعت ۹:۳۳ امروز سهشنبه بیستم مردادماه ۱۴۰۵، وقوع یک فقره تصادف زنجیرهای در کیلومتر ۴۰ محور اهواز_آبادان روبهروی روستای امغزلان به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، آمبولانسهای اورژانس شادگان به محل اعزام شدند. نیروهای اورژانس پس از حضور در صحنه، دو مصدوم این حادثه را تحت اقدامات درمانی پیشبیمارستانی قرار دادند.
مدیر اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه ادامه داد: اقدامات لازم برای جانباختگان این حادثه نیز توسط آمبولانس پایگاه دعبل اهواز انجام شد. در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند همچنین دو نفر دیگر مصدوم شدند.
احمدی بلوطکی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در رانندگی گفت: توصیه میشود رانندگان در ساعات پرتردد همچنین هنگام احساس خستگی و خوابآلودگی از رانندگی خودداری کنند. رانندگان باید پیش از آغاز سفر از استراحت کافی برخوردار باشند. در صورت بروز نشانههایی مانند سنگینی پلکها، کاهش تمرکز، خمیازههای مکرر همچنین احساس خوابآلودگی، در اولین محل امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر ادامه دهند.
وی بیان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل، پرهیز از سبقتهای غیرمجاز همچنین توجه کامل به مسیر و شرایط ترافیکی از مهمترین اصول پیشگیری از تصادفات زنجیرهای است. در مسیرهای بینشهری و پرتردد حتی یک لحظه غفلت میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. از هماستانیها تقاضا داریم با رعایت قوانین و پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی همچنین خوابآلودگی، سلامت خود، سرنشینان همچنین جان سایر کاربران جاده را در اولویت قرار دهند.
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