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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

جانشین جوان برای بیرانوند راهی تراکتور شد

جانشین جوان برای بیرانوند راهی تراکتور شد

باشگاه تراکتور در راستای تقویت تیم بزرگسالان و توجه به بازیکنان جوان، با ابوالفضل طریفی و یاسین زارع قرارداد همکاری امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، ابوالفضل طریفی، هافبک وسط فصل گذشته پارس جنوبی جم و یاسین زارع، بازیکن فصل گذشته آلومینیوم اراک، با عقد قرارداد به جمع شاگردان نکونام اضافه شدند. هر دو بازیکن سابقه حضور در تیم‌های پایه ملی را در کارنامه دارند.

همچنین امیر محمد محمودی و علی‌اکبر ثاقبی، از بازیکنان آکادمی تراکتور با عقد قراردادهای بلندمدت به تیم بزرگسالان منتقل شده و در فهرست این تیم حضور خواهند داشت.

امیرعلی خرمی، دیگر بازیکن تیم‌های پایه تراکتور که طی سال‌های اخیر سابقه حضور در تمرینات تیم بزرگسالان را داشته است، قرارداد خود را با باشگاه به‌صورت بلندمدت تمدید کرد.

کد مطلب 6914328

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