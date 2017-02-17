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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

رونمایی از پوستر متحرک «نمی خواهم زنده بمانم»

رونمایی از پوستر متحرک «نمی خواهم زنده بمانم»

پوستر متحرک فیلم «نمی خواهم زنده بمانم» هم زمان با آغاز اکران فیلم رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «نمی خواهم زنده بمانم» به نویسندگی و کارگردانی علی یحیایی و تهیه کنندگی قاسم قلی پور از روز گذشته ۲۸ بهمن در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران خود را آغاز کرد.

این فیلم  با محوریت چالش های پیش روی خبرنگاران حوزه اجتماعی و حوادث و شرایط سخت آنها ساخته شده است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: حوا الهی خبرنگار حوادث در روندِ پیگیری یک پرونده قتل است که متوجه اشتیاقِ قاتل به اعدام می‌شود. این در حالی است که مدارک موجود، نشان از بی گناهی او دارد...

طراحی پوستر متحرک این فیلم را سجاد میر معینی و پویانمایی آن را ابراهیم ابراهیمی آگاه بر عهده داشته است.

کد مطلب 3909352

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