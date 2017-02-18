داروی ایرانی با تولیدات جهانی رقابت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی حسینی، اظهار داشت: مکزیک در شرایط جدید، علاقه بسیار زیادی دارد که تنوع بیشتری به روابط اقتصادی و همکاری های مشترک خود ببخشد و ایران در برخی از حوزه ها مانند بهداشت و درمان توانمندی ها و ظرفیت های بسیار ارزشمندی دارد که بتواند به بازار مکزیک وارد شود.

وی با اشاره به موفقیت های ایران در توافق هسته ای، گفت: بعد از برجام، زمینه های ورود ایران به بازار مکزیک بیش از گذشته فراهم شده است و با توجه به شرایط جدید منطقه ای، به فکر تنوع بخشیدن به روابط خود با سایر کشورهای جهان است بنابراین علاقه بیشتری به همکاری های مشترک با ایران دارد.

سفیر ایران در مکزیک از حوزه بهداشت و درمان و دارو، واکسن و تحقیق و توسعه در حوزه پزشکی به عنوان محورهای همکاری های مشترک بین ایران و مکزیک یاد کرد و افزود: ایران در این حوزه ها پیشرفت های قابل توجهی داشته است.

حسینی خاطرنشان کرد: سفر دکتر هاشمی به مکزیک به دعوت وزیر بهداشت مکزیک انجام شد و سایر مقامات این کشور مانند سناتورهای مجلس سنای مکزیک نیز برای دیدار و گفتگو با وزیر بهداشت کشورمان ابراز تمایل کردند.

وی از علاقه مقامات مکزیک برای تحکیم و توسعه روابط با ایران به ویژه در حوزه سلامت خبر داد و گفت: تیم همراه وزیر بهداشت گفتگو و توافقات بسیار خوبی را با طرف مکزیکی مانند سازمان تایید غذا و داروی مکزیک و سازمان بیرمگس (فعال در حوزه تولید واکسن و سرم) انجام شد.

سفیر ایران در مکزیک گفت: ارزش بازار دارویی ایران حدود ۶ میلیارد دلار است و ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان داروهای با کیفیت است و توانسته ۹۶ درصد از داروی مورد نیاز کشور را در داخل تولید کند و داروی ایران به هر کشوری که صادر شده توانسته با نمونه های مطرح جهانی رقابت کند.

حسینی ابراز امیدواری کرد که آغاز همکاری های مشترک ایران و مکزیک در حوزه سلامت بتواند زمینه ساز همکاری در سایر حوزه ها باشد.