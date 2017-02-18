مشکل عمده قطعی برق مشترکان استان گیلان تا امشب رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به قطعی برق در برخی از شهرهای استان بعداز بارش سنگین برف در روزهای گذشته، اظهار کرد: علت اصلی این قطعی وجود شبکه های فرسوده برق بوده که به علت بارش سنگین برف سبب پارگی سیم های و کابل ها شده است.

وی به حضور اکیپ های عملیاتی برای رفع این مشکل در شهرهای مورد نظر اشاره کرد و افزود: انتظار می رود که عمده این مشکلات تا امشب برطرف و خانوارهایی که با مشکل قطعی برق مواجه بودند برقدار شوند.

این درحالی است که مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان نیز پیش از این اعلام کرده بود برق نیمی از ۶۸ هزار مشترک شهری و روستایی رشت، خمام، خشکبیجار، کوچصفهان، لشت نشا ء و سنگر که از دیروز قطع شده است تا ساعت ۱۷ امروز وصل می شود.

حمیدرضا حکمت تصریح کرد: علت قطعی برق بارش سنگین برف و پارگی سیم ها و از مدار خارج شدن پنج خط فوق توزیع ۶۳ کیلو ولت است.

وی از مردم خواست که در هنگام برفروبی برف های سقف منازل خود، برف های پارو شده را بر روی سیم های برق نریزند تا از قطعی و پارگی سیم ها جلوگیری شود.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان یادآورشد: شهروندان می توانند خاموشی های برق را با شماره تلفن ۱۲۱ و ۳۳۶۶۵۰۰۰ اطلاع دهند.