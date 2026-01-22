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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

سلیمانی: شبکه برق گیلان پس از بارش برف اخیر پایدار است

سلیمانی: شبکه برق گیلان پس از بارش برف اخیر پایدار است

رشت- مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان، از ترمیم و تعمیر گسترده خسارات ناشی از بارش برف خبر داد و گفت: با وجود خارج بودن دو پست فشارقوی از مدار، شبکه برق استان به وضعیت پایدار بازگشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل سلیمانی با اشاره به بارش برف در بسیاری از مناطق استان، وضعیت کنونی شبکه برق را تشریح کرد و اظهار کرد: با وجود رصد کامل وضعیت جوی از طریق هماهنگی با اداره کل هواشناسی استان و آمادگی نیروهای عملیاتی، به دلیل چگالی بالای برف که کاملاً دور از انتظار بود، خساراتی شامل شکستن یک برج خط، پارگی‌های متعدد سیم‌های فشارقوی در چندین نقطه و خروج تعدادی از پست‌های برق رخ داد.

سلیمانی افزود: از ساعات آغازین بارش، تمامی کارکنان فنی پای کار بودند، اما به دلیل وسعت مناطق متأثر، درخواست نیروهای کمکی از استان‌های همجوار صورت گرفت که با هماهنگی‌های انجام‌شده، اکیپ‌های حرفه‌ای از استان‌های مازندران، زنجان و قزوین در اسرع وقت برای رفع مسائل و مشکلات وارد استان شدند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان تأکید کرد: هم‌اکنون تمامی اکیپ‌های عملیاتی در حال برطرف کردن مشکلات هستند و بسیاری از پارگی‌ سیم‌های برق ترمیم و شبکه در سراسر استان پایدار شده است.

سلیمانی با اشاره به دو پست فشارقوی خارج‌شده از مدار در پل جانبازان و ناحیه جنوب گیلان، گفت: خطوط مربوطه از طریق پست‌های همجوار برقدار شده‌اند و مشکلی از این بابت وجود نداشته و این دو پست به‌زودی به مدار بازخواهند گشت.

کد مطلب 6728088

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