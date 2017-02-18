چین واردات زغال سنگ از کره شمالی را تا ۳۱ دسامبر تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت تجارت چین امروز با انتشار اعلامیه ای در وبگاه خبری خود اعلام کرد که از فردا مورخ ۱۹ فوریه سال جاری میلادی همه واردات زغال سنگ خود از کره شمالی را به حالت تعلیق در می آورد.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است که ممنوعیت مذکور تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ ادامه خواهد یافت.

در همین رابطه، خبرگزاری یونهاپ وابسته به کره جنوبی نیر با انتشار خبری اعلام کرد که محموله زغال سنگ کره شمالی به ارزش ۱ میلیون دلار هفته گذشته در یکی از بنادر شرقی چین پذیرفته نشده است.

برخی از رسانه های جمعی این خبر را در راستای هشدار پکن به پیونگ یانگ در ارتباط با آزمایش های موشک بالستیک این کشور می دانند.

گفتنی است، پیونگ ‎‏یانگ تاکنون قادر به آزمایش موفقیت‌ آمیز یک موشک بالستیک قاره‌پیما نشده است. اما در سال ۲۰۱۶ به شکل بی‌ سابقه‌ای انواع موشک‌ های خود را آزمایش کرد تا قابلیت‌ های آن ‏‌ها را برای حمل کلاهک هسته‌ ای ارزیابی کند.

در این راستا، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال جاری اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

اعلام این خبر باعث شد تا موجی از انتقادها علیه «پیونگ یانگ» آغاز و غرب به سرکردگی آمریکا وضع تحریم هایی را علیه کره شمالی در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.

شایان ذکر است، کره شمالی بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی و هسته ای این کشور، به منظور مقابله با تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه «پیونگ یانگ» به انجام رسیده است.