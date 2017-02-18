مخالفت آلمان با حضور آمریکا در «نرماندی»/نشست ۴ جانبه وزرای خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «زیگما گابریل» وزیر خارجه آلمان امروز و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که ترکیب کنونی کشورهای عضو گروه موسوم به «نرماندی» حفظ خواهد شد.

وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با همتایان خود از کشورهای روسیه، فرانسه و اوکراین (در گروه نرماندی) در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در این باره گفت: در تعامل نزدیک با آمریکا خواهیم بود؛ اما ساختار کنونی چهار کشور عضو گروه «نرماندی» باید حفظ شود.

«زیگما گابریل» با اشاره به نشست وزاری خارجه کشورهای عضو گروه «نرماندی» ادامه داد: در این نشست، به چندین توافق رسیدیم. همه طرف ها بر استفاده از نفوذ خود برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط گروه تماس در روزهای گذشته (پیرامون کاهش تنش ها در شرق اوکراین) به توافق رسیده اند.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین در ادامه این نشست قرار شد تا در دیدار چند هفته آینده، مقدمات لازم برای آغاز فرایند حل تنش ها در شرق اوکراین فراهم شود که البته سخت ترین کار نیز خواهد بود.

گفتنی است، تاکنون اعضا این گروه با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند. در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر مینسک پایتخت بلاروس به امضاء برساند. این توافق، مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی است.

در این میان، غرب روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می کند.

لازم به ذکر است کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان عضو گروه نرماندی محسوب می شوند.