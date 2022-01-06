توافق مسکو، برلین و پاریس برای گفتگو بر سر مناقشه اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری کوزاک»، معاون اداره ریاست جمهوری روسیه روز پنجشنبه پس از دیدار با مشاوران سیاسی فرانسه و آلمان در چارچوب گفتگوهای نرماندی به خبرنگاران گفت: نمایندگان روسیه، آلمان و فرانسه در مورد تماس‌های بیشتر از جمله مشارکت اوکراین برای پایان دادن سریع به درگیری در مناطق شرقی این کشور توافق کردند.

این مقام روسی افزود: «[ما] بر روی تماس‌های بیشتر، از جمله مشارکت راهبردی اوکراین به توافق رسیدیم تا در اسرع وقت [درگیری در شرق اوکراین] پایان یابد.»

کوزاک اطمینان داد که نمایندگان آلمان و فرانسه تعهد خود را به توافقات مینسک به عنوان تنها مبنای حل و فصل مناقشه در جنوب شرق اوکراین دنبال کنند و در این ارتباط گفت: ما در مورد تعدادی از اقدامات عملی برای اجرای توافقات مینسک صحبت کردیم.

کوزاک در مسکو با مشاوران سیاسی چارچوب نرماندی شامل «ینس پلتنر»، مشاور صدراعظم آلمان در امور سیاست خارجی و «امانوئل بن»، مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرده بود. گفته شده این دیدار به دعوت طرف روسی صورت گرفته است.