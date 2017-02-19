کاهش ۹ درصدی تشکیل پرونده وقوع جرائم در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، عزیزاله ملکی با اشاره به آمار عملکرد و کشفیات ۱۱ ماهه فرماندهی انتظامی استان در سال جاری، افزود: در مجموع ۷۴ تن و ۸۰۴ کیلو انواع مواد مخدر طی این مدت کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین در سال جاری پنج فقره درگیری مسلحانه به وقوع پیوست که در یکی از این درگیری ها رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بستک به شهادت رسید و دی کل درگیری ها چهار نفر از اشرار مسلح مواد مخدر به هلاکت رسیدند و هشت فر از قاچاقچیان زخمی و ۲۴ قبضه سلاح از آنها کشف شد.

ملکی به دستگیر شدندگان قاچاقچی عمده در طول سال جاری اشاره کرد و گفت: تعداد کل دستگیر شدگان شش هزار و ۱۰۷ نفر که از این تعداد ۹۶۶ نفر قاچاقچی عمده و به صورت باندی بوده دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به خودروهای توقیف شد در بحث مواد مخدر بیان کرد: در بحث مواد مخدر ۸۵۵ دستگاه خودرو، ۲۲۵ دستگاه موتور سیکلت و ۲۴ قبضه سلاح طی سال جاری در هرمزگان توقیف شده‌اند.

رئیس پلیس هرمزگان خاطر نشان کرد: در کشفیات کالای قاچاق نیز این مجموعه توانسته در سال جاری کالای قاچاق به ارزش ریالی ۵۳۰ میلیارد توماتن کشف و ضبط کند که نسبت مشابه سال گذشته ۲۰ دردصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در تشکیل پرونده نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش وجود داشته، اظهار کرد: در وقوع کل جرایم ۳۷ هزار و ۶۶۴ پرونده تشکیل شد که این میزان نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی با کاهش میزان جرایم به ویژه سرقت در استان اشاره کرد و گفت: در مجموعه کل سرقتها در استان طی سال جاری ۱۱ درصد کاهش داشته که این میزان در سرقت‌های مسلحانه ۴۰ درصد، در وقوع شرارت‌ها ۳۸ درصد، سرقت منزل دو درصد، سرقت مغازه پنج درصد، سرقت موتورسیکلت شش درصد و کیف قاپی ۳۳ درصد کاهش داشته است.

ملکی خاطرنشان کرد: در جرایمی همچون آدم ربایی و گروکشی در سال جاری دو درصد و در قتل ۳۸ درصد کاهش داشته و در دستگیری سارقان نیز با تعداد ۹ هزار و ۶۳۴ نفز ۹۱ درصد افزایش داشته است.