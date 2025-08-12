کاهش ۹ درصدی جرایم در بیجار / افزایش ۱۷ درصدی کشفیات قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا بیست و یکم مردادماه، جرایم عمده در شهرستان بیجار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در همین بازه زمانی کشفیات جرایم به ویژه در حوزه قاچاق کالا ۱۷ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه‌داد: بیشترین وقوع جرایم در بیجار مربوط به سرقت از اماکن، مغازه‌ها و خودروها بوده اما با تلاش مأموران آگاهی، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و پلیس‌های تخصصی، روند کشف جرایم رو به رشد بوده است.

فرمانده انتظامی بیجار به موضوع مواد مخدر اشاره کرد و گفت: طی پنج ماه اخیر ۶۱ مورد دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر در شهرستان ثبت شده است.

مظفری ادامه داد: در حوزه توقیف وسایل نقلیه، از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۲۵ خودرو و ۲۶۵ دستگاه موتورسیکلت توقیف شده است که عمده موتورسیکلت‌ها متعلق به راکبان زیر ۱۸ سال و فاقد گواهینامه بوده است.

وی با اشاره به موضوع کشف سلاح غیرمجاز اظهار داشت: در حوزه سلاح و مهمات غیرمجاز نیز کشفیات خوبی داشته‌ایم و پلیس با جدیت برای جلوگیری از حوادث ناگوار ناشی از استفاده غیرقانونی سلاح برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی بیجار تصریح کرد: کشفیات مواد مخدر در سال جاری نسبت به سال گذشته در برخی بخش‌ها کاهش داشته که این موضوع به شرایط خاص مقابله و نوسانات عملیات‌های پلیسی بازمی‌گردد، همانطور که در حوزه صید و شکار، همواره شرایط یکسانی وجود ندارد.

وی با تأکید بر اهمیت همراهی مردم با پلیس خاطرنشان کرد: در برخی محلات گزارش‌هایی از حضور معتادان دریافت می‌شود که پلیس به سرعت وارد عمل می‌شود، اما با توجه به قوانین موجود، برخوردها محدود به چارچوب‌های قانونی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تا کنون تنش خاصی در حوزه امنیتی در سطح شهرستان وجود نداشته است و نیروی انتظامی با تمام توان در راستای تأمین امنیت شهروندان تلاش می‌کند.