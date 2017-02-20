به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ جهانبخش صیادی در بیان جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره کیف قاپی و سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهر خورموج، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری مرکز این شهرستان در حین گشت زنی به یک نفر مشکوک و وی را به مقر پلیس انتقال دادند.

سرهنگ صیادی تصریح کرد: سارق دستگیر شده در بازجویی‌های فنی ماموران پلیس به هفت فقره کیف قاپی و چهار فقره سرقت محتویات داخل خودرو به همراه همدست خود اعتراف کرد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی بیان داشت: از مردم تقاضا داریم هشدارهای انتظامی پلیس را مورد توجه قرار دهند و با همکاری و تماس تلفنی با مرکز ۱۱۰ پلیس را در رسیدن به اهداف خود که آرامش وامنیت عمومی است یاری کنند.