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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹

فرماننده انتظامی دشتی خبر داد؛

دستبند پلیس دشتی بر دستان کیف‌قاپ‌ها/ ۱۱ فقره سرقت کشف شد

دستبند پلیس دشتی بر دستان کیف‌قاپ‌ها/ ۱۱ فقره سرقت کشف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دشتی از دستگیری دو نفر کیف قاپ و سارق محتویات داخل خودرو و کشف ۱۱ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ جهانبخش صیادی در بیان جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره کیف قاپی و سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهر خورموج، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری مرکز این شهرستان در حین گشت زنی به یک نفر مشکوک و وی را به مقر پلیس انتقال دادند.

سرهنگ صیادی  تصریح کرد: سارق دستگیر شده در بازجویی‌های فنی ماموران پلیس به هفت فقره کیف قاپی و چهار فقره سرقت محتویات داخل خودرو به همراه همدست خود اعتراف کرد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی بیان داشت: از مردم تقاضا داریم هشدارهای انتظامی پلیس را مورد توجه قرار دهند و با همکاری و تماس تلفنی با مرکز ۱۱۰ پلیس را در رسیدن به اهداف خود که آرامش وامنیت عمومی است یاری کنند.

کد مطلب 3912340

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