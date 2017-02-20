به گزارش خبرگزای مهر به نقل از حریت، اورهان پاموک از دانشکده ترکیهشناسی دانشگاه سنپترزبورگ روسیه دکترای افتخاری میگیرد.
این دانشگاه که از سال ۱۸۲۲ دوره زبان عثمانی را دایر کرده و سال ۱۸۳۵ به دو بخش تاریخ و زبان تقسیم شده نزدیک به دو قرن قدمت دارد.
این عنوان افتخاری فردا به پاموک اهدا خواهد شد.
پیشتر اعلام شده بود او با حضور در روسیه جایزه یاسنایا پولیانا را از بنیاد تولستوی دریافت میکند. این جایزه برای «غریبهای در سرم» به وی اهدا میشود.
اورهان پاموک در مسکو و سن پترزبورگ دو شهر مهم روسیه با هواداران خود دیدار خواهد کرد و در برنامههای فرهنگی شرکت میکند. او در یک برنامه تلویزیونی نیز حاضر میشود.
پاموک ۵۷ ساله، نویسنده و رماننویس اهل کشور ترکیه و برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۰۶ است. او نخستین ترکتباری است که این جایزه را دریافت کردهاست. آثار او پیش از دریافت جایزه نوبل ادبیات به ۴۶ زبان و پس از آن به ۵۶ زبان ترجمه شدهاست.
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