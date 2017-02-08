به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، اورهان پاموک برای دریافت جایزه ادبی یاسنایا پولیانا که به یاد لئو تولستوی در زادگاه وی نزدیک مسکو به وی اهدا می‌شود آخر فوریه راهی روسیه می‌شود. او این جایزه را برای رمان «یک غریبه در سرم» دریافت خواهد کرد.

ولادیمیر تولستوی رییس این جایزه و رییس بنیاد تولستوی به مطبوعات گفت برنامه‌های مختلفی برای حضور پاموک در روسیه تدارک دیده شده که ملاقات این نویسنده با کتاب دوستان در مراسمی در کتابخانه مرکزی روسیه از جمله آنهاست.

پاموک قرار است در یک برنامه تلویزیونی نیز حضور یابد و در اقامت ۵ یا ۶ روزه خود در روسیه در برنامه‌های متعددی حاضر شود.

پاموک با انتشار پیامی درباره دریافت این جایزه گفت: این جایزه‌ای از سوی ادبیات بزرگ روسیه است و تولستوی، داستایوسکی، تورگنیف و چخوف و... حتی طنین این نام‌ها نیز شبیه یک شعر برای من است، شبیه موسیقی. نه برای من، بلکه همه دوستداران ادبیات ترکیه به شناخت ادبیات کلاسیک روسیه علاقه‌مند هستند.

پاموک ماه نوامبر به عنوان برنده این جایزه که معادل ۱۶ هزار دلار است معرفی شد. وی در بخش ادبیات خارجی جایزه یاسنایا پولیانا به عنوان برنده انتخاب شد.

آپولیناریا آورتینا نویسنده ومترجم روسی که این کتاب را به زبان روسی ترجمه کرده نیز جایزه‌ای برابر ۲۰۰ هزار رویل (۳ هزار دلار) دریافت می‌کند.

این جایزه از جوایز ادبی معتبر روسی است و برای تشویق ادبیات کلاسیک در جهان معاصر اهدا می‌شود.

از آنجا که در زمانی که نام پاموک به عنوان برنده اعلام شد وی در دانشگاه کلمبیای نیویورک به تدریس ادبیات معاصر اشتغال داشت قادر نبود تا راهی روسیه شود و با یک پیام ویدیویی از هیات داوری تشکر واعلام کرد در اولین فرصت که فوریه خواهد بود راهی روسیه می‌شود.