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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۰۹

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران خبر داد:

آزادسازی ۲۵ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران

آزادسازی ۲۵ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران

عباس آباد - مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران از آزادسازی ۲۵ کیلومتر از حریم ۶۰ متری نوار ساحلی دریا تاکنون در استان خبر داد.

سیاوش رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه آزادسزای هزار و ۴۰۰ کیلومتر از نوار ساحلی حریم ۶۰ متری دریا محدوده سازمان و بنادر دریانوردی در کلارآباد اظهار داشت: تاکنون ۲۵ کیلومتر از مجموع نوار ساحلی استان از رامسر تا فرح آباد آزادسازی شده است.

وی با اشاره به آزادسازی هزار و ۴۰۰ متر مربع از حریم ۶۰ متر ساحلی محدوده سازمان و بنادر و دریانوردی در مجتمع آموزشی کلارآباد اظهار داشت: در راستای اجرای مدیریت یکپارچه سواحل آزاد سازی، طرح آزادسازی حریم نوار ساحلی انجام شد تا مردم به سهولت از دریا بهره گیرند.

رضوانی یادآور شد: مجوز لازم برای آزادسازی نوار ساحلی محدوده سازمان بنادر از شورای عالی بنادر اخذ شد و امروز این طرح به اجرا درآمد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران اظهار امیدواری کرد تا بخش های دولتی و خصوصی داوطلبانه نسبت به آزادسازی حریم نوار ساحلی تحت تصرف اقدام داشته باشند.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود۵۴ پرونده توسط ما و منابع طبیعی عملیاتی و آزادسازی و کارهای حقوقی انجام شد و ۹۵ پرونده در دست اقدام داریم گفت: در مجموع ۲۵۴ پرونده تاکنون تشکیل شده است.

رضوانی افزود: خوشبختانه در حال حاضر برابر آزادسازی نوار ساحلی ۶۰ متری مقاومت چندانی وجود ندارد و این طرح به یک فرهنگ در حال تبدیل شدن است.

مازندران بیش از ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد.

کد مطلب 3913967

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