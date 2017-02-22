دستگیری پزشک قلابی در فضای سایبری

سرهنگ علی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی رصد فضای سایبری توسط کارشناسان این پلیس صفحه‌ای شناسایی که در آن فرد یا افرادی در تبلیغ و فروش داروهای غیرمجاز فعالیت می کردند که با توجه به حساسیت موضوع با هماهنگی مراجع قضایی مراتب در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با تلاش شبانه‌روزی و انجام اقدامات فنی و تخصصی فرد مورد نظر در حالی که مشغول فعالیت در مطب خود در استان تهران بود شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا در ادامه اظهار داشت: متهم در ابتدا منکر موضوع شد اما پس از مواجهه با مستندات پلیس به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد.

سرهنگ جمالی در ادامه یادآور شد: پزشک قلابی با استفاده از مدارک جعلی اقدام به باز کردن مطب و ارائه خدمات پزشکی به مردم می‌ کرد.

وی با هشدار به شهروندان گفت: جا دارد عموم مردم در زمان مراجعه به پزشک و به خصوص مطب‌های خصوصی همیشه اطلاعات کامل و کافی را از مراجع مربوطه اخذ تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.

رئیس پلیس فتا استان ایلام با تأکید بر اینکه پلیس فتا با هر نوع فعالیت مجرمانه در فضای سایبری برخورد می‌کند و از عموم مردم درخواست کرد: در صورت مواجهه با هر نوع تخلف در فضای سایبری مراتب را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش یا با شماره تلفن های ۶۵-۲۱۸۲۳۶۱ -۰۸۴ تماس حاصل کنند.