۱۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۸

ادامه درگیری ها در منطقه قره باغ؛

هدف قرار گرفتن یک قرارگاه نظامی ارمنستان توسط نیروهای آذربایجان

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار ویدئویی اعلام کرد نیروهای این کشور یک قرارگاه نظامی ارمنستان را هدف قرار داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور عصر دیروز در پاسخ به اقدام ارتش ارمنستان برخی از مواضع آنان از جمله یک قرارگاه نظامی را منهدم کرده اند.

این وزارتخانه همچنین تصاویر هوایی حملات مذکور را منتشر کرد.

گفتنی است نظامیان ارمنستان و آذربایجان در منطقه مورد مناقشه قره باغ روز شنبه بار دیگر به سوی هم آتش گشودند که در نتیجه آن چند نظامی آذربایجانی کشته شدند.

وزارت دفاع آذربایجان اعلام کرده که علت این درگیری تلاش نظامیان ارمنستانی برای ورود به خاک آذربایجان از منطقه قره باغ بوده است.

