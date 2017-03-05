رشد ۵ درصدی بودجه حمل ونقل در سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، امیر امینی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: کل بودجه سال ۹۶ در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی ۸۱۰۰ میلیارد تومان است که ۷۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به بخش مسکن و شهرسازی است و حدود ۷۴۰۰ میلیارد تومان آن به حوزه حمل و نقل اختصاص دارد.

وی افزود: این مبلغ مربوط به طرح تملک دارایی در لایحه بودجه سال ۹۶ است که در پیوست یک این لایحه آمده است که با افزوده شدن تعدادی از تبصره ها به این پیوست، حجم منابع وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۶ به ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

امینی اظهار داشت: براساس لایحه بودجه سال ۹۶، قرار است در بخش حمل و نقل جاده ای، ۲۴۶ طرح با مبلغ ۳ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان، ۴۸ طرح ریلی با هزینه ۳ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان و ۸ طرح حمل ونقل هوایی با مبلغی حدود ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اجرایی شوند.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در ادامه این نشست، به اقدامات انجام شده در وزارت راه و شهرسازی طی یکسال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال جاری اولین سند «توسعه حمل و نقل» و سند «معماری کلان وزارت راه و شهرسازی» هم با نگاهی به حوزه «آی تی» و اطلاعات منتشر شد؛ ضمن اینکه درحوزه مسکن و شهرسازی هم مصوبه دولت برای مسکن اجتماعی و حمایتی ابلاغ شد.

امینی درباره تغییرات اعمال شده در لایحه برنامه بودجه سال ۹۶، گفت: تغییر چندانی در تخصیص منابع ایجاد نشده و اعمال تغییرات به سود حوزه صنعت کشور بوده است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۶، اجرای ۱۳ برنامه و ۱۰۱ طرح برای بخش مسکن در نظر گرفته شده که این منابع بیشتر برای تامین طرح های سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی و مرکزتحقیقات وزارت راه وشهرسازی است.

امینی بیان کرد: حجم بودجه بخش مسکن و شهرسازی ۳۶ درصد کاهش یافته است، در بخش جاده ای هم شاهد کاهش ۲۳ درصدی در میزان اعتبارات نسبت به سال گذشته بودیم؛ اما در بخش ریلی ۶۸ درصد رشد داشتیم در سایر برنامه های حوزه حمل و نقل هم افت ۴۲ درصدی را تجربه کردیم؛ اما در کل حجم بودجه حمل و نقل نسبت به بودجه سال ۹۵، رشد ۵ درصدی داشته است.

این مقام مسئول در ادامه به تشریح مفاد برنامه ششم توسعه درحوزه حمل و نقل پرداخت و اظهار داشت: بر اساس این برنامه، قرار است تامین ۲۵ درصد از منابع طرح های در حال توسعه حمل و نقل جاده ای به سمت غیرانتفاعی شدن و بهره گیری از پتانسیل بخش خصوصی حرکت کند و ۵۰۰۰ کیلومتر راه طی این ۵ سال به ۲۵۰۰ کیلومتر آزادراه کنونی کشور اضافه شود.

وی گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار میلیارد تومان با بخش خصوصی قرارداد بسته شده که این قراردادها مربوط به توسعه آزادراه های کشور است؛ اما برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه نیازمند ۵۰ هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم که انتظار می‌رود تامین ۳۵ هزار میلیارد تومان آن توسط بخش خصوصی و ۱۵ هزار میلیارد تومان آن باید توسط بخش دولتی انجام شود.

به گفته امینی، تامین ۱۰ درصد بودجه تکمیل شبکه ریلی درحال توسعه باید توسط بخش خصوصی انجام شود که این رقم، برای ساخت ۱۰۰۰ کیلومتر راه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی وزارت راه و شهرسازی گفت: این رقم بدهی مربوط به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان است و هم اکنون حدود ۹۵ هزار شاغل مستقیم در پروژه های عمرانی به غیر از راه های روستایی و ۱۲۳ هزار شاغل در پروژه های عمرانی همراه با راه روستایی مشغول فعالیت هستند که این موضوع، اهمیت پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران و سازندگان پروژه های عمرانی را افزایش می‌دهد.