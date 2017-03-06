به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «بی بی» به کارگردانی سعید نجاتی در بخش نمایش ویژه کودکان جشنواره «درسدن» آلمان به نمایش در می‌آید.

این فیلم کوتاه که با حمایت منطقه آزاد اروند ساخته شده در بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه «درسدن» آلمان که از تاریخ ۴ تا ۹ آوریل برابر بل ۱۴ تا ۱۹ فروردین برگزار می شود در بخش نمایش ویژه کودکان روی پرده خواهد رفت.

فیلم کوتاه «بی بی» که سال گذشته به مدت یازده دقیقه در شهرهای آبادان، خرمشهر و جزیره مینو به کارگردانی سعید نجاتی ساخته شده درباره چند نوجوانان آبادانی است که می‌خواهند مادربزرگ یکی از بچه‌ها را در روز اربعین روانه کربلا کنند.

در این فیلم بازیگران نوجوان آبادانی دانیال حسناوی، میثم و مهدی حذباوی، علی یلان نوش، عرفان بنی هاجر، آرش حلاوی و سایه مجدمی به همراه بهرام افروز به ایفای نقش پرداخته اند.

از دیگر عوامل فیلم کوتاه می‌توان به تصویربردار: محسن اعتمادی فر، مدیر تولید: عماد سلمانیان، صدابردار: مجید نجاتی و رضا دهقان، دستیار کارگردان: امیر هدایتی، بازیگردان و برنامه ریز: سهراب منصوری و مشاور پروژه، مجید عیدان اشاره کرد.

این فیلم پیش از این در پانزده جشنواره ملی و منطقه‌ای و بین المللی حضور داشته است و ۸ جایزه از جمله بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و فیلمسازان جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان، بهترین فیلم جشنواره شمسه و جایزه بزرگ جشنواره جهانی اربعین را دریافت کرده است.