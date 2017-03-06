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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

عکاس سینمای جوان شیراز در «خط سوم» درخشید

عکاس سینمای جوان شیراز در «خط سوم» درخشید

شیراز- رئیس سینمای جوان فارس گفت: عضو فعال انجمن سینمای جوان در سومین سوگواره عکس «خط سوم» رتبه کسب کرد.

علیرضا توکل در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره این موفقیت گفت: محمد صادق حسینی، هنرمند عکاس انجمن سینمای جوان شیراز درسومین سوگواره سراسری عکس خط سوم در بخش حرفه ای موفق به کسب رتبه سوم شده است.

وی افزود: هیات داوری این جشنواره برعهده ساعد نیک ذات، افشین بختیار و سیف‌اله صمدیان بود.

توکل یادآور شد: مراسم اختتامیه این جشنواره در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد که این عکاس موفق به کسب رتبه سوم آن شد.

رئیس سینمای جوان شیراز گفت: این عکس درروزتاسوعا  ۱۳۹۵ درروستای چاه شرف درشهرستان لامرد گرفته شده است.

کد مطلب 3925113

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