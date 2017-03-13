به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسین اسفندیاری اظهار داشت: این تعداد مسافر دست کم از طریق ۲۵ هزار پرواز ورودی و خروجی بین فرودگاه‌ها جابجا می‌شوند.

وی اضافه کرد: هم اکنون تمامی فرودگاه‌های کشور برای خدمات‌دهی ویژه به مسافران نوروزی آماده‌اند و از حدود ۲ ماه قبل ستاد نوروزی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران فعال شده که در آن برنامه‌های مربوط به ارتقای خدمت به مردم و مسافران نوروزی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته اسفندیاری، علاوه بر برنامه‌هایی که سالانه به‌طور معمول برای بهبود شرایط در فرودگاه‌ها اجرا می‌شود همانند طرح ارتقای خدمات که از ۲ سال گذشته نخست از فرودگاه‌های مشهد و مهرآباد کلید خورد و به سایر فرودگاه‌ها توسعه یافت، طرح‌های ویژه نوروزی هم به اجرا درآمده است.

اسفندیاری بیان کرد: ستاد نوروزی در حوزه هوانوردی از جمله ارزیابی تجهیزات و سامانه‌های ناوبری، ارتباطی، راداری، تجهیزات فنی، تاسیساتی، آتش‌نشانی و کمک‌ناوبری بصری(روشنایی باندها و غیره) اقدام به ارزیابی کرده که این بخش پنهان از دید مردم و از جمله مباحث محوری در تامین ایمنی پروازهاست.

این مقام مسئول افزود: با سازماندهی که انجام گرفته، ستاد نوروزی مرکزی بر عملکرد فرودگاه‌ها نظارت مستمر دارد.

وی با بیان اینکه فرودگاه مشهد از جمله فرودگاه های پرتردد کشور، بویژه در ایام نوروز است، گفت: برآوردها حاکی از آن است که در ایام نوروز بیش از ۶۵۰ هزار مسافر از طریق چهار هزار پرواز در مسیر مشهد از طریق ناوگان هوایی جابجا شوند.

قائم‌مقام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، نخستین فرودگاه کشور است که قابلیت قرارگیری در رتبه بندی جهانی را دارد.

اسفندیاری افزود: امسال ظرفیت جابجایی مسافر از این فرودگاه به بیش از ۱۰ میلیون نفر می‌رسد و هم‌اکنون در سامانه ارزیابی اتحادیه جهانی فرودگاه‌ها قرار گرفته است که از طریق شاخص‌های کیفی استاندارد شده جهانی، فرودگاه‌های واجد شرایط را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

این مقام مسئول بیان کرد: امروز کیفیت و کمیت خدمات این فرودگاه ارتقا و ترمینال‌های داخلی و خارجی آن توسعه یافته و این روند همچنان ادامه دارد و شمار کانترهای پروازی پذیرش مسافر به ۳۰ مورد و گیت‌های فرودگاهی به ۱۴ مورد افزایش یافته است.

به گفته وی، فرودگاه مشهد در عرصه عمومی، ترمینالی و نیز هوانوردی ظرفیت پذیرش همزمان چندین پرواز را یافته است که این افزایش ظرفیت، تاخیرها و معطلی مسافران را کاهش داده است.