تداوم همکاری های محیط زیستی فائو با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دفتر نمایندگی فائو در ایران در نشست امضای اسناد فائو در پروژه جامع مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه گفت: افتخار دارم که در برنامه امضای اسناد احیای دریاچه ارومیه حضور دارم.

ناکوزی افزود: در این پروژه ارائه کمک های فنی مهندسی و روش هایی که منجر به مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شود مد نظر است و در نهایت می تواند فرصت مناسبی را برای همکاری ها در این زمینه فراهم کند.

وی ادامه داد: همکاری در این پروژه با دانشگاه شریف و ستاد احیای دریاچه ارومیه مساله مهمی است و مباحثی در خصوص حوضه آبخیز دریاچه و بخش های مرتبط مانند بیلان آب حوضه در این همکاری مد نظر است.

ناکوزی گفت: بر اساس این اسناد، برای جوامع محلی فعالیت های متعددی در خصوص مقابله با شتاب خشک شدن دریاچه ارومیه انجام می شود.

وی افزود:اطمینان می دهم که در خصوص مسائل و مشکلات محیط زیست ایران همچنان همکاری خواهیم داشت و امیدوارم روابط با دولت ایران با حمایت مالی دولت ژاپن ادامه داشته باشد تا در این تداوم مشکلات محیط زیستی ایران که هدف همکاری ما است کاهش یابد.

ناکوزی تاکید کرد: امیدوارم این تلاش ها منافعی را برای مردم محلی حوضه دریاچه ارومیه، ملت و دولت ایران به دنبال داشته باشد.

رئیس دفتر نمایندگی فائو در ایران گفت: یکی از خروجی های این پروژه موضوع توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع محلی است که در این راستا هدف کاهش مصرف آب است که کشاورزی پایدار و فعالیت های اجتماعی برخی از فعالیت ها ی اقتصاد کشاورزی خواهد بود.

وی ادامه داد: یک سری تجزیه و تحلیل هایی در خصوص فعالیت های کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه انجام می شود که بیشتر بر روی زنجیره ارزش و فعالیت های اجتماعی و کشاورزی خواهد بود تا به کاهش مصرف آب منجر شود.

رئیس دفتر نمایندگی فائو درایران اظهار کرد: یک سری فعالیت ها در خصوص مدیریت خشکسالی و انتقال فناوری نیز مد نظر است که اجرا می شود.

وی گفت: بحث و تجزیه و تحلیل در این راستا توسط کارشناسان فائو که در زمینه مشاغل جایگزین، اقتصاد کشاورزی، مدیریت زمین های کشاورزی، آب و محیط زیست تخصص دارند، انجام می شود.

ناکوزی با بیان اینکه برای شروع کار منتظر امضاء اسناد بودیم افزود: البته مطالعات ابتدایی را در حوضه دریاچه ارومیه انجام داده ایم و اکنون می خواهیم تجزیه و تحلیل های تکمیلی را انجام دهیم.