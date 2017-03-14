برپایی نوروزگاهها از ۲ تا ۱۲ فروردین در سطح کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامه های نوروزگاهها و جشن جهانی نوروز با حضور معاون میراث فرهنگی و معاون توسعه مدیریت و مدیران کل معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، بعدازظهر روز ۲۴ اسفند در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

در این برنامه سمیع الله حسینی مکارم معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی گفت: از سال گذشته شعار نوروز میراث صلح را انتخاب کرده ایم و می خواهیم که تا ۱۰ سال دیگر نیز این شعار را داشته باشیم چون معتقدیم نوروز از ابعاد متعددی نشانگر صلح است. ما همیشه نوروز را به عنوان میراث صلح و دوستی می شناسیم. امسال بحث پیوند فرهنگ و طبیعت را نیز مطرح کردیم اینکه چگونه می توان فرهنگ را با طبیعت پیوند داد.

وی گفت: برنامه جشن نوروز به همراه برپایی موسیقی های محلی ارائه غذا، سوغات و شیرینی های محلی در نوروزگاهها انجام خواهد شد. در۳۱استان کشور نوروزگاهها را ایجاد خواهیم کرد که از روز دوم تا دوازدهم فروردین به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

حسینی مکارم گفت: سال گذشته ۷ عنوان کتاب در رابطه با نوروز چاپ کردیم. امسال نیز به مناسبت نوروز ۵ عنوان کتاب منتشر می‌شود.

در ادامه محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور نیز گفت: در ماههای گذشته شاهد بودیم که پرونده ثبت جهانی نوروز از یک پرونده هفت ملیتی به پرونده ۱۲ملیتی تبدیل شد. به همین منظور نیز جشن جهانی نوروز روز ششم فروردین ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در کاخ گلستان با حضور معاون اول رئیس جمهور و سفرای کشورهای دیگر برگزار می‌شود. روز پنجم فروردین ماه نیز اجرای مسابقات چوگان را خواهیم داشت.

در روز ششم فروردین برنامه های مختلفی از جمله موسیقی تحویل سال، نوروزخوانی مازندران به عنوان یکی از آئین های نوروزی، رقص شمشیر و مراسم سمنوپزان برگزار می‌شود. در کنار آن نمایشگاههای متعددی نیز از جمله نمایشگاه عکس از آلبوم خانه کاخ گلستان برپا می‌شود.

طالبیان گفت: زمانی که پرونده ۱۲ ملیتی نوروز را ارائه کردیم از برخی کشورها مانند چین، مغولستان و کشورهای آفریقایی، کشورهای حوزه نوروز در خواست عضویت در پرونده نوروز را کرده بودند. این درخواست ها باید مورد بررسی قرار گیرد.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی گفت: اگر چه سال گذشته ۱۲ نوروزگاه را داشتیم اما امسال در شهرستانها و پایگاههای جهانی نیز نوروزگاه خواهیم داشت که هدف آن برگزاری آئین های متنوع نوروزی است.

موزه ها روز سی ام اسفند هم باز هستند

محمدرضا کارگر مدیر کل امور موزه های کشور نیز گفت: هر سال بحث نظافت، روشنایی و رنگ آمیزی موزه ها را در دستور کار داریم امسال نیز ساعت کار موزه ها افزایش می یابد. حتی امسال بخشنامه شده که روز سی ام اسفند ماه که مصادف با سال تحویل است موزه ها به روی مردم باز باشند. تمام موزه ها موظف هستند که آمدن نوروز را نوید بدهند. معمولا مراسم نوروز در همه موزه ها اجرا می‌شود و هر موزه می تواند برنامه اختصاصی داشته باشد. کاخ سعدآباد نیز در این ایام باز است و برنامه های فرهنگی ویژه ای دارد. موسیقی محلی نیز به صورت متنوع در کاخ سعدآباد اجرا می‌شود.

در ادامه فرهاد عزیزی مدیر کل امور پایگاههای میراث جهانی نیز بیان کرد: هر سال دغدغه پرداخت حقوق کارکنان پایگاهها جزو سوالات خبرنگاران بوده است. امسال این دغدغه را نداریم و تمامی حقوق و دستمزد کارکنان تا شب عید پرداخت می‌شود و بخشی از آن نیز پرداخت شده است. امسال شاهد پاکسازی محوطه ها و پایگاهها در روز ۲۰ اسفند بودیم. هر سال این کار انجام می شد اما امسال در یک حرکت همزمان این پاکسازی ها انجام گرفت.

عزیزی ادامه داد: راهنمایان حاضر در پایگاهها امسال لباس یکدست می پوشند همچنین بحث آموزش راهنمایان افتخاری نیز در حال انجام است.

رحمت الله رئوف مدیر کاخ نیاوران هم گفت: در کاخ نیاوران جشنواره مظاهر زندگی ایرانی با موضوع محیط زیست، اصول شهروندی و میراث فرهنگی از روز سی ام اسفند تا ۱۲ فروردین از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ و در صورت نیاز تا ساعت ۱۹ برگزار می‌شود که هدف آشنایی بیشتر مردم با موزه ها و ایجاد فضای شعف و شادی در موزه ها است. اجرای نمایش سیاه بازی از یکم تا پنجم فروردین، اجرای نقاشی خیابانی، موسیقی اقوام از سی ام اسفند تا چهارم فروردین از جمله برنامه های این کاخ موزه است.

وی گفت: بنا به تشخیص رئیس هر یک از موزه های کاخ نیاوران، برخی از آثار از مخازن بیرون آمده و به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده قبل و بعد از مرمت کاخ موزه ها نیز به نمایش در می آید. درباره مراحل مرمت کاخ صاحبقرانیه نیز یک گزارش اختصاصی در یک کیوسک در معرض دید عموم قرار می گیرد تا مردم متوجه مراحل اجرای مرمت این کاخ شوند.

مسعود نصرتی مدیر کاخ گلستان نیز گفت: ما هر سال ازحدود ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار و ۵۰۰ بازدید کننده در کاخ گلستان داریم. برگزاری نمایشگاهها در این کاخ موجب خواهد شد که افراد بیشتری در این کاخ حضور پیدا کنند. بنابراین به همین برنامه جهانی جشن جهانی نوروز اکتفا می کنیم.