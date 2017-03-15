مانور سراسری تیم خدمات سفر استان در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی بعد از ظهر چهار شنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: خدمات سفر در تمام طول سال فعال است و بخاطر نوروز فعالیت های این ستاد دوچندان شده است.

نیک اقبالی با بیان اینکه جلسات متعدد و منظمی در راستای برنامه ریزی ستاد خدمات سفر در استان انجام شده است بیان داشت: مانور سراسری تیم خدمات سفر استلن در یاسوج برگزار شد و دستگاه ها برای این مدت اعلام آمادگی کردند.

نیک اقبالی به ظرفیت های جدید مانند اضافه شدن اورژانس هوایی اشاره کرد و گفت: استان در حد توان آمادگی کامل برای میزبانی از گردشگران نوروزی را دارد.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به تبادل فرهنگی اظهار کرد: دستگاه های خدمات رسان به عنوان خط مقدم و ستادی تبادل فرهنگی استان فرهنگ غنی، زیبا و مهمان نوازی استان را به گردشگران نشان دهند تا یک برخورد زیبا و شایسته شأن استان را شاهد باشیم.

نیک اقبالی گفت: برای اسکان مسافران از ظرفیت هایی مانند مدارس در سطح بندی متفاوت، هتل ها، مهمان سراها، آپارتمان ها و خانه های مسافر ساماندهی شده استفاده می شود.

معاون عمرانی استاندار بیان داشت: ممکن است در مواقع ضروری از ظرفیت سالن های ورزشی، حسینیه ها، مساجد و اماکن سرپوشیده استفاده کنیم.

نیک اقبالی با اشاره به انتخاب شعار کهگیلویه و بوبراحمد مقصد جدید گردشگری گفت: در جشنواره سراسری سال ۹۵ توسط رئیس میراث فرهنگی کشوری عنوان شد که کهگیلویه و بویراحمد مقصد جدید گردشگری است.

نیک اقبالی گفت: حفاری ها و جاده سازی ها طی این مدت در استان ممنوع است.