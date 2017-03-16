به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب دور برگشت مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، روز سوم فروردین ماه در دوحه به مصاف هم خواهند رفت. دیدار رفت دو تیم در تهران با نتیجه ۲ بر صفر به سود ایران خاتمه یافت و درگیری هایی بین بازیکنان دو تیم هم رخ داد. قطری ها برای اعاده حیثیت تمام تمرکز خود را روی مسابقه با ایران گذاشته اند تا به هر نحوی که شده، بتوانند سه امتیاز این مسابقه حساس را از آن خود کنند.

* بازگشت ملی پوشان لخویا و الریان

تیم های لخویا و الریان روز سه شنبه گذشته در لیگ قهرمانان آسیا به ترتیب به مصاف استقلال خوزستان و پرسپولیس رفتند. این دو تیم روی هم ۱۳ بازیکن ملی پوش داشتند که ۱۱ نفر آنها در این دو مسابقه در ترکیب اصلی بازی کردند. این بازیکنان روز چهارشنبه به اردوی قطر اضافه شدند تا خود را آماده بازی با ایران کنند.

* استراحت «فوساتی» به قطری ها

«خورخه فوساتی» سرمربی تیم ملی فوتبال قطر به جای ۱۳ بازیکن الریان و لخویا، از بازیکنان تیم المپیک قطر دعوت کرده بود تا چند روزی در اردو باشند. با بازگشت ملی پوشان، فوساتی امروز پنجشنبه به بازیکنان تیمش استراحت داده تا کار را مجددا از روز جمعه آغاز کند.

* بازی با تیم المپیک قطر

تیم ملی قطر چند روز پیش در دیداری تدارکاتی در دوحه به مصاف تیم ملی آذربایجان رفت که در آن دیدار با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد. قطری ها پیش از بازی با ایران، یک دیدار تدارکاتی و سبک دیگر را در دستور کار خود قرار داده اند. با نظر فوساتی، تیم ملی قطر روز شنبه مقابل تیم المپیک این کشور بازی می کند تا «عنابی ها» از شرایط مسابقه دور نشوند.

* تماشای فیلم مسابقات تیم ملی ایران

طبق ادعای روزنامه «الشرق»، فوساتی فیلم چند دیدار اخیر تیم ملی ایران را تماشا می کند تا به شناخت کاملتری از حریف و همچنین تفکرات کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران برسد. فوساتی البته دیدار الریان با پرسپولیس را هم زیرنظر گرفت تا ملی پوشان پرسپولیس را بیشتر بشناسد.

* عنابی ها هم مخفی شدند

در حالی که تیم ملی فوتبال ایران چند روز پیش تمریناتش را با ۹ بازیکن به صورت غیررسمی و به دور از چشم اهالی رسانه آغاز کرده است، تیم ملی قطر هم تا روز بازی با ایران پشت درهای بسته تمرین می کند. ایران روز ۲۸ اسفند در تهران دیداری تدارکاتی با تیم ملی عراق برگزار می کند که این مسابقه هم بدون حضور رسانه ها برگزار می شود. قطری ها هم قصد دارند با این شیوه، درز اطلاعات به بیرون از اردوی تیم خود را به حداقل برسانند.