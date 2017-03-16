دومحصول کشاورزی هرمزگان ثبت ملی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، صادق صمصام پور با اعلام این خبر گفت :این اقدام با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و پارک علم وفناوری هرمزگان با هدف هویت بخشی به محصولات کشاورزی استان صورت گرفت.

صمصام پور افزود :متاسفانه به دلیل عدم توجه به داشته های خودمان شاهد ثبت بسیاری از داشته های فرهنگی استان به نام دیگر مناطق ثبت هستیم.

وی با اشاره به اهمیت ثبت نشانه های جغرافیایی اظهارداشت: نشان جغرافیایی نشانی است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت وشهرت آن به واسطه آن منطقه بکار می رود وبه عبارت دیگر یک نشان جغرافیایی نام و محل منشاء تولید را نشان می دهد.

صمصام پور خاطرنشان کرد: محصولات کشاورزی دارای کیفیتی هستندکه نشات گرفته از محل تولید آنها است وتحت تاثیرفاکتورهای جغرافیایی محلی خاص، نظیر آب ، هوا و خاک می باشند .

مجری ثبت ملی نشان جغرافیایی انبه میناب وسیر بشاگرد گفت: استفاده از نشان جغرافیایی محدود به محصولات کشاورزی نیست و نشان جغرافیایی می تواند کیفیت خاص یک محصول که به واسطه عوامل انسانی که در محل تولید آن محصول وجود دارند برجسته و نمایان سازند نظیر سنت ها ، مهارت های خاص تولید و محل تولید می تواند یک روستا ، شهر ومنطقه ای خاص یا کشور باشد.

صمصام پورعنوان کرد: اسم مبدا یک نوع خاص از نشان جغرافیایی است که بر روی محصولات بکار می رود که دارای یک کیفیت خاص بوده و آن کیفیت خاص منحصرا برای محیط جغرافیایی خاص است که که آن محصولات در آنجا تولید می شود.

وی تاکیدکرد: نشان های جغرافیایی نیازمند حمایت هستند در غیر اینصورت توسط افراد غیر مجاز در تجارت مورد تقلب قرار خواهند گرفت. برای مثال (دارجیلینگ)برای چای که در باغ های چای دارجینگ پرورش داده نشده برای مصرف کننده و تولید کننده زیان آور می باشد.یعنی مصرف کننده فریب می خورد که یک کالای با کیفیت را تهیه کرده درحالی که کالای تقلبی می باشد.

صمصام پور افزود: هم چنین کالای تقلبی که به نام نشانه دار جیلینگ در بازار ارائه شده به شهرت و موقعیت تجار ضربه می زند. ما آمادگی داریم تا آنچه مربوط به هرمزگان بوده و برای عموم شناخته شده است را به ثبت ملی کنیم.