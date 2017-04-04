علی حمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بازی پیکان مقابل پرسپولیس در هفته بیست و ششم لیگ برتر، گفت: هفته گذشته، پیروزی خوبی را برابر ماشین سازی تبریز کسب کردیم و توانستیم تا حدودی موقعیتمان را در جدول بهبود ببخشیم. امیدواریم بتوانیم برابر پرسپولیس هم به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم و با کسب سه امتیاز خود را به بالای جدول برسانیم.

وی تأکید کرد: درست است که پرسپولیس مقابل نفت آبادان، شکست خورد اما این دلیل نمی شود که ما فکر کنیم بازی راحتی در پیش داریم. پرسپولیس تیم خوبی است و تا اینجای کار گزینه اصلی برای قهرمانی لیگ برتر است.

مدافع پیکان تهران تصریح کرد: بعد از دیدار برابر ماشین سازی، تمرینات خوبی را انجام دادیم و آنالیز خوبی هم از پرسپولیس داشته ایم. نقاط ضعف و قوت این تیم را به خوبی می شناسیم، سرمربی تیم هم نکات لازم را در طول تمرینات ما گفته و با آمادگی کامل به مصاف قرمز پوشان خواهیم رفت.

حمودی در پاسخ به این پرسش که آیا تساوی مقابل پرسپولیس هدف پیکان است؟ گفت: به تساوی فکر نمی کنیم و هدف ما پیروزی برابر پرسپولیس است. با تمریناتی که انجام دادیم، تنها به دنبال کسب سه امتیاز برای این دیدار هستیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پرسپولیس در ۲۰ دقیقه اول، گل های زیادی به ثمر رسانده و ما برنامه خاصی برای این تیم داریم تا اجازه گلزنی به مهاجمان این تیم را ندهیم.

مدافع پیکان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا نبودن رامین رضائیان و فرشاد احمدزاده می تواند در نتیجه گیری پیکان برابر پرسپولیس تاثیرگذار باشد یا خیر؟ گفت: اصلاً به این مسئله فکر نمی کنیم. کادر فنی برنامه ریزی دقیقی برای این بازی کرده و برای ما مهم نیست که چه کسی درون زمین حاضر خواهد بود.

حمودی در خصوص اتفاقاتی که در دیدار استقلال برابر فولاد خوزستان رخ داده است اظهار داشت: استقلال تیم بزرگی است. من در این تیم زندگی کردم، به قهرمانی رسیدم و از تجربه بازیکنان بزرگ استفاده های زیادی بردم. بازیکنان جوان باید بدانند که در چه تیمی بازی می کنند، خیلی ها دوست دارند که حتی بر روی نیمکت این تیم بنشینند؛ البته باید ببینیم چرا این بازیکن جوان که رفته رفته به یک بازیکن خوب تبدیل شده، چنین رفتاری از خود نشان داده است. متأسفانه برخی شیطنت می کنند و با مصاحبه هایی که از بازیکنان جوان می گیرند آنها را رودرروی سرمربی و دیگر اعضای کادر فنی قرار می دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازیکنان جوان باید بدانند که اسطوره هایی مانند حجازی، مظلومی، جباری و بزرگان دیگری در این تیم بودند که هرگز به بزرگان خود بی احترامی نکرده و ارزش پیراهنی را که پوشیده بودند را تا پایان فوتبال حفظ کرده و آن جوانان باید بدانند که دوران محبوبیت کوتاه است و اگر بخواهند این روند را ادامه دهند خیلی زود فراموش خواهند شد.